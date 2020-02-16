أفضل خلطات لتكثيف الشعر.. تخلّي عن الخصلات المستعارة

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 16 فبراير 2020 07:41 مساءً - الشعر الكثيف هو حلم كل امرأة مهما بلغ عمرُها ومهما اختلف ذوقُها، فهي في دوّامة بحث عن أساليب وطرق وحلول للحصول على شعرٍ أكثر كثافة حتى أنّه قد يصل بها الأمر إلى تركيب خصلات شعر مستعارة ما يؤذي شعرها ويعود عليها بنتيجة عكسية.

لذا، وبعيداً عن كلّ المستحضرات الكيميائية المركبة وما يتبعها من تكاليف باهظة وآثار جانبية، وبعيداً عن الحلول الاصطناعية عليكِ الخليج 365 باتباع روتين العناية بالشعر ما يمنحكِ شعراً كثيفاً وساحراً .

إليكِ في ما يلي بعض النصائح الهامة والخلطات الطبيعية التي تحتوي الفيتامينات والأحماض الدهنية اللّازمة التي تُعزز نمو الشعر وتمنحه غزارة وكثافة استثنائية.



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خلطات لتكثيف الشعر



ماسك البيض

تكثيف الشعر

المكونات:

ثلاث من أوراق الألوفيرا.

بيضة.



الطريقة:

نقطع أوراق الألوفيرا إلى نصفين، ثمّ نستخرج منها الجل. نخلط الجل مع البيضة في وعاء، وندهن المزيج على فروة الرأس والشعر. نتركه لمدة خمسة عشر دقيقة، ثمّ نغسل الشعر بالشامبو والماء الدافئ. نكرر وضع الخلطة مرتين في الأسبوع.



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ماسك الأفوكادو

تكثيف الشعر



المكونات:

حبة من الموز.

حبة من الأفوكادو.



الطريقة:

نهرس الموزة في وعاء مع ثمرة الأفوكادو، ونخلطهما معاً جيداً.

نضع المزيج على فروة الرأس مع مراعاة التدليك ببطء ولطف.

نتركه لمدة ثلاثين دقيقة، ثمّ نغسله بالماء والشامبو.

نكرر وضع الوصفة مرتين أو ثلاث مرات في الأسبوع.

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ماسك زيت الخروع

تكثيف الشعر



المكونات:

كميات متساوية من كل من زيت الخروع وزيت جوز الهند.



الطريقة:

يُسخّن الزيت على النار قليلاً. يوضع الخليط على الرأس وفروة الرأس ويُدلك بحركة دائرية. يُسرّح الشعر لتوزيع الزيت في كل أنحاء الشعر. يُغطّى الشعر بمنشفةٍ مُبلّلةٍ بالماء الدافئ. يُترك الخليط على الشعر لمدة ساعة، ثُم يُغسل الشعر بالشامبو. تُكرر الطريقة مرة واحدة في الأسبوع.

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نصائح للحفاظ على كثافة الشعر

تكثيف الشعر

الاكثار من شرب المساه. اتباع نظام غذائي متوازن وصحي يحتوي على الخضار والفاكهة، ومصادر البروتين كالمكسرات، والبيض، والألبان. اختيار شامبو خالٍ من المواد الكيميائية ، فمعظم أنواع الشامبو وبلسم الشعر تحتوي على مواد قاسية على الشعر ما يُسبّب جفافه. تجنّب استخدام المجفف الكهربائي بعد الاستحمام لما يسببه من جفاف للشعر وتكسّر أطرافه الابتعاد عن استخدام صبغات الشعر لأن المواد الكيميائية المكونة منها الصبغة لها تأثيرٌ جافٌ على الشعر، ومن الممكن أن تُسبب تلفاً خطيراً للشعر. الابتعاد عن أشعة الشمس الساطعة. الاعتدال في غسل الشعر، والمعدّل الطبيعي من 2-3 مرات في الأسبوع، فالحفاظ على نظافة الشعر أمرٌ ضروري، ولكن الافراط في غسله يُفقد الشعر الزيوت والمواد المُغذّية له مما يُسبب تكسّره. ان كنتِ تعتمدين خصلات الشعر المستعارة ليبدو شعرُكِ كثيفًا فأنت تقضين على ما تبقى من شعركِ عليكِ أن تتخلّي عن الخصلات المستعارة فوراً فهي تؤدي إلى تساقط شعركِ على المدى القريب.

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