إطلالات يومية للشابات من ريناد

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 16 فبراير 2020 07:41 مساءً - اشتهرت الطفلة ريناد بعفويتها على مواقع التواصل الاجتماعي، وحظيت بمحبة كبيرة من قِبَلِ المجتمع، ليصل عدد متابعي حسابها الرسمي في إنستجرام إلى أكثر من ٣ ملايين ونصف المليون متابع خلال فترة لا تتجاوز ثلاثة أعوام. ولحرصها دومًا على ارتداء ما يناسب عمرها وإطلالاتها البسيطة المنسقة بعناية، جمعنا لكن عشر إطلالات من وحيها يمكنكن ارتداؤها في مختلف المناسبات.

تابعي المزيد: أجمل اطلالات النجمات بمعطف الـ Teddy Bear

ريناد



أطلت ريناد بعدة فساتين أنيقة، منها فستان أسود متوسط الطول مزين بأكمام شفافة وأطراف من الكشكشة وتكسوه الزهور بتدرجات اللونين الأصفر والبرتقالي لخيار عصري مميز، وجاءت بفستان أحمر بأكمام منفوخة وتصميم بسيط للوك ناعم ويناسب الكثير من المناسبات، وتأنقت بفستان كحلي بأكمام طويلة تكسوه النجوم الذهبية، كما تميزت بفستان أسود مزين من المنتصف بخط أبيض وياقة جمعت الأسلوب العملي والأنيق، واختارت فستانًا ناعمًا باللون الأسود مع وشاح بتطريزات بنية مختلفة لإطلالة بسيطة وأنيقة، وللوك مشابه أطلت بفستان كحلي بسيط مزين بخطوط بيضاء وعدة تطريزات، وتزينت بفستان أحمر برسمة فتاة ومزين من الأسفل بكشكشة بيضاء مزينة بنقط سوداء أبيض وياقة جمعت الأسلوب العملي والأنيق.

تابعي المزيد: أجمل إطلالات أحلام في عيد ميلادها الـ52

Advertisements

ريناد

كما اختارت فستانًا ناعمًا باللون الأسود مع وشاح بتطريزات بنية مختلفة لإطلالة بسيطة وأنيقة، وللوك مشابه أطلت بفستان كحلي بسيط مزين بخطوط بيضاء وعدة تطريزات، وتزينت بفستان أحمر برسمة فتاة ومزين من الأسفل بكشكشة بيضاء مزينة بنقط سوداء.

ريناد

وعن الإطلالات الكاجوال، فظهرت ببنطال من الجينز ومعطف بني مزين بأزرار مع بلوزة وحذاء باللون الأسود للوك محايد، وارتدت بنطالًا من الجينز مع بلوزة بيضاء ومعطف زيتي لمظهر شبابي، وتجملت ببنطال من الجينز وبلوزة بيضاء مع معطف طويل بني مزين بكشكشة وأزرار، ونسَّقت بنطالًا من الجينز وبلوزة سوداء برسوم مع معطف زهري.

تابعي المزيد: إطلالات شتوية من بسمة بوسيل