نجوى كرم تفاجئ جمهورها بإطلالات غير اعتيادية... شاهدي الصور

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 16 فبراير 2020 07:41 مساءً - نجوى كرم عودتنا على إطلالاتها ذات الطابع الأنثوي والفاخر، التي تنسقها لمناسبات مختلفة إن كان في حفلاتها وعلى المسرح وغيرها لكنها مؤخراً فاجأتنا كما أنها فاجأت جمهورها بإطلالات غير اعتيادية خرجت بها عن نمطها المألوف؛ حيث اعتمدت تنسيقات أزياء ذات طابع شبابي وعصري منها ما اتسم بالأناقة، ومنها ما كان غير موفق، واتسم نوعاً ما بالبهرجة، وإليك التفاصيل بالصور.



إطلالة غير موفقة في الجينز نسقتها نجوى كرم

تنسيق غير موفق في الجينز اعتمدته نجوى كرم



اعتمدت نجوى كرم قصة شعر جديدة ناسبتها، وجعلتها تبدو أكثر شباباً، وعلى ما يبدو فهي تحاول أيضاً اعتماد التنسيقات الشبابي لتتلاءم مع القصة الجديدة مثل هذا اللوك الذي اعتمدته مؤخراً، والذي بدا مبهرجاً ولم يناسب أناقة نجوى وكان عبارة عن بنطلون جينز سكيني مزين بالأربطة نسقت معه تيشرت بيضاء وجاكيت باللون الأخضر وحذاءً رياضياً، وزينت اللوك بفولار معرق على الرقبة.

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تنسيق باللونين الأسود والأبيض اعتمدته نجوى كرم

تنسيق باللونين الأسود والأبيض اعتمدته نجوى كرم



تنسيق مستوحى من السبعينات اعتمدته نجوى كرم مؤخراً، وقد اختارت فيه فستاناً من الحرير والدانتيل باللون الأسود، نسقت معه تنورة قصيرة معرقة باللونين الأبيض والأسود، واختارت مع اللوك جزمة عالية من الجلد وبدت أنيقة وناعمة.

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نجوى كرم أنيقة في التنورة القصيرة

لوك أنيق تألقت به نجوى كرم في التنورة القصيرة



من إطلالات نجوى كرم الموفقة مؤخراً؛ حيث جمعت فيها بين الأسلوب الأنثوي والنمط الشبابي، وقد اختارت تنورة قصيرة من التويد مع قميص بأكمام قصيرة باللون البيج، ياقته كبيرة بيضاء مطرزة كما التنورة برسومات باللون الأحمر، وكانت قد اختارت حذاءً بكعب عالٍ باللون الأحمر أيضاً أكملت به اللوك.

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ألوان حيوية على طريقة نجوى كرم

قميص فوشيا وبنطلون كارو نسقتهما نجوى كرم



إطلالة لافتة رصدناها لنجوى كرم مؤخراً، وقد اختارت فيها بنطلوناً بخصر عالٍ بنقشة الكارو باللونين الفوشيا والكحلي، زينت خصره بحزام رفيع من الجلد الأسود مزين ببكلة معدنية فضية، ونسقت معه قميصاً باللون الفوشيا الحيوي ووشاحاً من الفرو باللون الأخضر الغني.



إطلالات غريبة وغير اعتيادية، أطلّت بها نجوى كرم مؤخراً في مناسبات مختلفة وفاجأت من خلالها جمهورها، ما رأيك بهذه الإطلالات وهذا الأسلوب الجديد لنجوى؟

شاهدي الصور وأخبرينا.

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