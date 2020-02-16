إطلالات أنيقة اختارتها الفاشينيستا فاطمة المؤمن

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 16 فبراير 2020 07:41 مساءً - إذا كنت تبحثين عن إطلالات رومانسية ناعمة في سهراتك، وكنتِ تفضلين أسلوب الفاشينيستا فاطمة المؤمن تابعي هذا المقال الذي يستعرض مجموعة من إطلالاتها الأنيقة المناسبة لك.

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اعتمدت فاطمة المؤمن مجموعة من الإطلالات المميزة هذا الشتاء، جميعها مُستقاة من أحدث صيحات عروض الأزياء، مثلا اعتمدت صيحة الأكمام المنفوخة والبارزة أكثر من مرة وفي إطلالات تناسب جميع الأوقات، كذلك اعتمدت مجموعة من أزياء الجلد العصرية، بالإضافة إلى فساتين السهرات الناعمة التي ربما تناسيك إذا كنتِ بصدد التحضير لسهرة فاخرة.

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الأكمام المنفوخة و البارزة على طريقة فاطمة المؤمن

إطلالة يوم الحب من فاطمة مؤمن



كما سبق وذكرنا، اعتمدت فاطمة المؤمن مجموعة بارزة من الأزياء المزينة بالأكمام المنفوخة، منها بلوزة من الجلد بصيحة الكورسية، لفت الصدر و الخصر بإحكام، مع أكمام منفوخة بشكل مبالغ فيه، و نسقتها مع بنطلون أخضر مكسر من الخصر.

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إطلالة من فاطمة مؤمن

أيضاً زينت للأكمام المنفوخة و البارزة واهدة من أجمل إطلالاتها بفستان من المخمل الأسود، وبقصة ملفوفة برزت تناسق قوامها، يمكنكِ اختيار بفستان بنفس التفاصيل للاحتفال بأهم المناسبات، لكن من الأفضل أن يقع اختياركِ على لون أكثر نعومة.

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إطلالات المونوكروم بالأحمر

إطلالة من فاطمة مؤمن

رغم أن اختيار إطلالة كاملة باللون الأحمر قد يكون أمراً متوقعاً في حال رغبتي باطلالة رومانسية، لكن إضافة بعض اللمسات العصرية ربما يذهب بإطلالتكِ إلى أناقة رائعة.

على طريقة فاطمة المؤمن يمكنكِ تنسيق قميص نسائي من الحرير مع تنورة ميدي مستقيمة بشق جانبي، هذه الإطلالة رغم بساطتها إلا أنها خيار يستحق التقليد.

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إطلالة من فاطمة مؤمن

أيضاً اختيارات فاطمة مؤمن من فساتين السهرة يمكن أن يلهمكِ بإطلالة رومانسية، لا سيما وأنها ذهبت أكثر من مرة إلى فساتين بيضاء مصممة من الدانتيل الشفاف، كما اعتمدت فستان الشراشيب (الأهداب) الفضية مع قصة مستقيمة تخفي أي عيوب في القوام.



شاهدي مجموعة من إطلالات فاطمة المؤمن لتلهمكِ إطلالة أنيقة في مناسباتك الهامة.

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