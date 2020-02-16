موديلات تشوكر موضة 2020

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 16 فبراير 2020 07:41 مساءً - هل سبق لكِ أن تساءلتِ عمّا إذا كان يمكنكِ ارتداءChokers عام 2020؟ هل لا يزال هذا الاكسسوار ترند؟ أيّ موديلات هي الموضة؟ نطمئنكِ، التشوكر لا يزال موضة، ولكن بستايل جديد ومختلف: تشوكر ضخم جدًّا، أو رفيع جدًّا، شبك، أو مصنوع بتصميمات الزهور؛ حتى دمجه مع عقد ذهب هو الموضة. التشوكر المعدني مثلًا لم يفقد رونقه. هذا ما استوحيناه من عروض أسابيع الموضة لربيع وصيف 2020:

التشوكر والأقراط:

الحلق مع التشوكر موضة

هل يمكن أن نرتدي التشوكر مع الأقراط؟ نعم بكل تأكيد. فالعديد من المصمّمين في العالم اعتمدوا ذلك. علاوة على ذلك، يمكن وضع الأقراط التي تشبه التشوكر، أو بطريقة مختلفة تمامًا. هناك فئة من الأشخاص الذين يعتقدون أنّ المجوهرات ذات الرقبة الضخمة، لا تحتاج إلى أيّ إضافات. من ناحية، هم على حق. ولكنّ وضع الأقراط مع قلادة، لا يعني خارج الستايل. ويمكن أن تكون أقراطًا صغيرة أو كبيرة.

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التشوكر لكل يوم: سلاسل رفيعة

Gioielli Autunno Inverno 2020

يمكن ارتداء هذه الاكسسوارات المتواضعة لكل يوم. حجم التشوكر هنا صغير. في بعض الأحيان يكون على شكل سلاسل مع زخرفة لقلادة صغيرة. هذا التشوكر يناسب الفساتين والبلوزات السبور، وهو يضيف أجواء احتفالية وفرحة إلى اللباس اليومي. هذا النوع أطلقه معلّم الموضة فيرساتشي. هذا التشوكر عبارة عن أشرطة مصنوعة من المعدن؛ يمكن أن يكون جلدًا معدنيًّا لامعًا واسعًا مع نقش أو معدني. هذا التشوكر للمرأة الجريئة ومعظم تصاميماته تعود لألكساندر مكوين، وبالمان المعروف بتفرّده بستايل خاص وجريء.

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تشوكر بالسلاسل الكبيرة

تشوكر بالسلاسل

هذا العام هناك إقبال قوي على السلاسل الفولاذية ذات الحجم الضخم اللافت. جميع نساء الموضة من العالم الموضة تطاردنه! يمكن أن تحتوي السلاسل أيضًا على قلادة، ويمكن أن تكون الروابط تقليدية أو ممدودة. وقد ظهر هذا النوع من السلاسل في العديد من عروض الأزياء لا سيّما Marques Almeida و.GioielliAutunno

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تشوكر مع سلاسل معلّقة

تشوكر مع سلالسل معلّقة

التشوكر مع السلاسل - تنطبق هذه القاعدة أيضًا على المجوهرات. السلاسل المعلّقة تجعل العنق أطول وأنحف. لذلك، الهدف ليس فقط التزيّن، بل إضفاء لمسات أنثوية. إذا كانت رقبتكِ قصيرة ، فابحثي عن قلادة بها تفاصيل معلقة. أجمل التصميمات في عروض ربيع وصيف 2020 رأيناها مع كلوي وكنزو.

التشوكر على طول الرقبة

Gioielli Autunno Inverno

هذا التشوكر يشبه نساء قبيلة كارين تاي (سكان الجبال فى محافظات الشمال التايلاندي)؛ فهنّ يرتدين العديد من الخواتم النحاسية حول رقابهنّ. هناك يعتبرون العنق الطويل المثل الأعلى للجمال. هنا التشوكر يأتي مزيّنًا بالأحجار الكريمة الطويلة. هذه الاكسسوارات الضخمة غير ملائمة للحياة اليومية، لكن خلال الأعياد، إنّها حتمًا سوف تجذب الكثير من الاهتمام من الآخرين. هذه المجوهرات تتناسب مع الفساتين العادية. لا ننصح بارتداء الأقراط معهم، فهي غير ضرورية.