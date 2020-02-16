أزياء محجبات عصرية من وحي مادموزيل ميمي

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كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 16 فبراير 2020 07:41 مساءً - مادموزيل ميمي من الفتيات اللاتي يتمتعنَّ بحس راقي ومُلهم بعالم الموضة، خاصًة بالنسبة للصبايا المراهقات، لاعتمادها على موديلات شبابية بلمسات أنثوية تلفت الأنظار.
ولكي تقيمين اطلالتها بنفسكِ إليكِ مجموعة أزياء محجبات من وحي مادموزيل ميمي، ولكي تستلهمي منها أيضًا أفكار عصرية لستايلكِ.
المعطف الكاب باللون الخردلي لاطلالة جذابة من مادموزيل ميمي
من الموديلات الأنيقة التي يمكن للصبايا اعتمادها في شتاء 2020، هو المعطف الكاب، كهذا التصميم الذي اعتمدته مادموزيل ميمي باللون الخردلي لاطلالة لافتة للأنظار مستوحاة من أزياء الشارع، نسقت معها التنورة الجلد القصيرة، وبوت الساق الطويل.
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الفساتين المربعة الفخمة من خامة التويد
أما هذا التصميم فهو الاكثر فخامة، مع الفستان الطويل الواسع نسبيًا من خامة التويد، ورسومات المربعات الهندسية، مناسب للصبايا النحيفات وقصيرات القامة، خاصًة إن اخترتيه مع الكعب العالي، وقد أعجبنا طريقة تنسيق مادموزيل ميمي للمعطف الجلد الطويل للمسة أكثر دفئًا.
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الجاكيت المنفوخ مع بنطلون الكارجو لاطلالة كاجوال
إذا كنتِ تفكرين في اطلالة كاجوال مختلفة وغير تقلدية، إليكِ هذا اللوك من مادموزيل ميمي، الذي اعتمدت فيه على البنطلون الكارجو المستوحى من أجواء السفاري، لترتدي معه الجاكيت الأسود المفنوخ، وسنيكرز أبيض، وحجاب أسود برسومات الورود أضاف لمسة أنثوية للستايل الكاجوال.
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المعاطف الصوف الطويلة مع البناطيل الجلد
لفتنا كذلك هذا اللوك المريح والأنيق بنفس الوقت من مادموزيل ميمي، اعتمدت فيه على البنطلون الجلد اللامع، والمعطف الطويل الأبيض، لاطلالة بالألوان الاساسية المحايدة، مناسبة لكِ إن كنتِ تحبين ألا تتخلي عن أناقتكِ بأوقات السفر.
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