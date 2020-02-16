كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 16 فبراير 2020 07:41 مساءً - الساعات باللون الأزرق الداكن، أصبحت ترند منذ عام 2018، ولا زالت. إذا كنتِ تمتلكين واحدة منها، حان وقت نزعها من الجارور، وإرتدائها. سواء كانت ساعة سبور أو رسمية، مع حبات كريستال، أومن دون، مربعة أو مدورّة، يكفي وجود الشريط الأزرق لتكون موضة. الساعات ليست فقط أكسسوارات رائعة لتتناسب مع ملابسنا، بل هي يمكن أن تخبر عن شخصيتنا. بشكل عام، لا تضيف الألوان جمالية فحسب، بل يمكنها أيضًا أن تعطي انطباعًا معينًا، وحتى لها تأثير نفسي. لذلك إذا كنتِ تريدين أن تبدي أفضل ما لديك وتشعري أيضًا بتحسن، فإنّ اللون الأزرق هو اللون المناسب لك. في ما يلي، اختيارات من أجمل وأرقى الساعات باللون الأزرق الداكن :

ساعات عصرية باللون الأزرق الداكن



Victorinox Swiss Army Women





إن كنتِ ترغبين بترك انطباع قوي أثناء مقابلة أو اجتماع عمل، فإنّ اللون الأزرق هو اللون الذي يجب أن تختاريه. هنا ننصحك بساعات عصرية عالية الجودة، كساعة الكوارتز السويسرية التكتيكية بطبيعتها والأنيقة. هذه الساعة مقاومة للمياه، بحيث تسمح بالأنشطة المائية، كالغطس والسباحة. ما يميّز حزامها هو سهولة فكّه بأي وقت. الساعة مصنوعة من الفولاذ، وهي مقاومة للكسر والخذش، مع حبات الكريستال.

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ساعات للسيدة الجريئة باللون الأزرق الداكن



movado





إن كنتِ من متتبعات الموضة، ننصحك بساعات جريئة مع معايير جمالية ناعمة كساعة تم تجليدها ببلورات مع فولاذ مقاوم للصدأ وسوار باللون الأزرق. محمي من وجود البقع ومقاوم للماء. ساعات موفادو سويسرسة الصنع مع بلورات الياقوت، ومصنوعة من معادن مختلفة بما في ذلك الذهب عيار 18 قيراطًا، بفولاذ مقاوم للصدأ.

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ساعات أنيقة باللون الأزرق الداكن

Guess



إن كنتِ تهتمين للتفاصيل الدقيقة، ننصحكِ بساعات مصنوعة من الكريستال المقاوم للصدأ والمرصعة باللون الأزرق مع سوار أنيق. تُعتبر Guess Iconic ساعة أنيقة بأسلوب عصري مع تصميمها الفريد من نوعه، وتضيف الأحجار الملّونة بعض البريق إليها. هي مصنوعة من الفولاذ المقاوم للصدأ المطلي بالكريستال المعدني المقاوم للخدش، لذا فإنّ مظهرها الخارجي قوي وبارز بنفس قوة معصمها، وهي معزّزة بمقاومة للماء حتى عمق 30 مترا لحمايتها من البقع.