بهذه الخطوات.. احمي نفسك من الفيروسات في صالون التجميل

من منطلق أن الوقاية خيرًا من العلاج، أكدت وزارة الصحة والسكان، قيام الفرق المشاركة بمبادرة "الحد من انتشار العدوى" بالمرور على 20 ألف صالون تجميل ونادٍ صحى منذ إطلاق المبادرة بمرحلتيها الأولى والثانية.

"الحد من انتشار العدوى".. مبادرة مكملة لمبادرة رئيس الجمهورية للقضاء على فيروس سى والكشف المبكر عن الأمراض غير السارية تحت شعار "100 مليون صحة"، والتي تستهدف القضاء على بؤر العدوى في صالونات التجميل والنوادي الصحية تحت شعار "احمِ نفسك وأسرتك من نقل العدوى بالفيروسات الكبدية".

بعض الخطوات للوقاية من الأمراض، بحسب الموقع المعني بالصحة "EMedicine Health".

في البداية إذا كانت تذهبين لصالونات التجميل من أجل العناية بالأظافر وعلاج الشعر والوجه، فإنه من الأهمية الذهاب للعيادات الطبية للجلد كونها تعقم الأجهزة المستخدمة على عكس النوادي .

في حال تطلب الأمر الذهاب لصالون التجميل، فكل ما عليك فعله هو احضار أدوات خاصة بك تقومي أنت بتطهيرها بنفسك، لضمان خلوها من الفيروسات.

Advertisements

لزيادة الأمان عليك أن تطلبي من اختصاصية التجميل استخدام القفازات البلاستيكية أثناء خدمتك في يدها، وكذلك كمامة على وجهها.

غير قانوني استخدام المقشرة المعدنية أو آلة حادة في تقشير جلد الكعب الميت.

التأكد من نظافة حمامات صالونات التجميل فالكثير منها يجري فيها غزالة الجلد الميت دون تنظيف المكان، ما يؤدي لانتشار أمراض وفيروسات معدية وأن كل من تضع قدميها في نفس الحوض معرضة للإصابة.

في النهاية إذا حدث لجلدك إحمرار أو شعرت بأي ألم أو تهيج في الجلد بعد زيارة صالون التجميل، اذهب على الفور لطبيب الجلدية قبل أن تتمكن العدوى من الانتشار في باقي جسدك أو تنتقل لأسرتك.