للأمهات.. المضادات الحيوية خطر على صحة أطفالك

قد تضطر بعض الأمهات في إعطاء أطفالهن مضادات حيوية، غير مدركات لخطورة ذلك على صحة صغارهن.

وذكرت مجلة "جي إم إي بيدياتريك" المتخصصة في طب الأطفال، أن إعطاء المضادات الحيوية للأطفال ينذر بعواقب صحية خطيرة على الجسم، وأنه حين يصاب الأطفال باضطراب صحي يسارع الآباء إلى تقديم المضادات الحيوية لأبنائهم، لكن هذه الخطوة ليست حلًا.

وأشارت المجلة المتخصصة في طب الأطفال، إلى أن دراسة طبية حديثة أكدت أن الأطفال الذين يكثرون من المضادات الحيوية وهم صغار، معرضون بشكل أكبر للإصابة بالحساسية من الطعام، فضلاً عن مرض الربو، وما يعرف بـ "التهاب الجلد المثي".