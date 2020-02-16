فازت بألذ مسابقة للمأكولات.. ثم فارقت الحياة

في حادث مأساوي شهدته العاصمة الروسية موسكو، فازت فتاة روسية بألذ وأشهى مسابقة في المدينة، لكنها دفعت حياتها ثمنا لذلك، عندما اختنقت بفطيرة حلويات شهية خلال مسابقة لتناول الفطائر المحشوة بما لذ وطاب.

ووفقًا لصحيفة "لينتا رو" الروسية، فقد وقع الحادث يوم أمس السبت بأحد البارات الكائنة وسط موسكو، حيث كانت الفتاة صاحبة الـ 23 عاما تقضي سهرتها هناك مع أصدقائها، وشاركت بعفوية في مسابقة لتناول فطائر الحلويات الشهية، وبعدما تناولت العديد منها، قررت عند اقتراب نهاية المسابقة، مضغ العديد من الفطائر في وقت واحد، لكنها لم تستطع ذلك واختنقت لتفارق الحياة.

وأكد أطباء الإسعافات العاجلة الذين جرى استدعاؤهم على وجه السرعة، حقيقة وفاة الفتاة الفائزة بالمسابقة خنقا بفطائر الحلويات فور معاينتهم لها.