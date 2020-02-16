4 منتجات يؤدي نقصها للوفاة المبكرة (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - ياسمين الصاوي: يحتاج الجسم للكثير من الأطعمة المتنوعة يوميًا من أجل الحصول على القيمة الغذائية المناسبة من المعادن والفيتامينات وغيرها، وذكرت إحدى الدراسات الصادمة المنشورة في مجلة "The lancet" أن حوالي 11 مليون حالة وفاة في العالم عام 2017 حدثت نتيجة سوء التغذية. لقراءة المزيد..اضغط هنــــــا:

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