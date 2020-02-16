غير المالديف.. أفضل 10 أماكن لقضاء شهر العسل | صور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أميرة حلمي

بمجرد أن ينتهي حفل الزفاف، ويبدأ العروسان في التفكير في مكان قضاء شهر العسل، ويقعون في حيرة اختيار الأفضل، ولعل البعض يبحث عن أفضل وأجمل الأماكن قبل الزفاف.

لذا جمعنا لكم أفضل 12 وجهة سياحية لقضاء شهر العسل، يمكنك الاختيار المناسب من بينها، وفق ما ذكر موقع "thetrendspotter".

1. البندقية، إيطاليا

مدينة البندقية الإيطالية، مقصد سياحي شهير، خاصة في أشهر الصيف، ولا تتمتع بأهمية تاريخية كبيرة فحسب، بل أيضا أكثر الوجهات رومانسية حيث يمكن الاستمتاع بالطبيعة كونها بُنيت في وسط بحيرة.

وتشمل أماكن الجذب المتاحف والمباني شديدة الزخرفة، وكنيسة St. Mark’s Basilica وقصر Doge’s Palace الرائع والساحة المركزية بيازا سان ماركو.

وأثناء وجودك هناك، يمكنك زيارة جزيرة Burano الخلابة القريبة، والتي تشتهر بمنازل الصيادين الملونة، ومطاعم المأكولات البحرية والحرف اليدوية.

2. ماوي، هاواي

ماوي هي ثاني أكبر جزيرة في هاواي ومكان استثنائي، سيشعر كل من يقضون شهر العسل بالراحة في الجزيرة، ويجدون أنه المكان المثالي للاستمتاع ببداية بحياتهم معًا، خاصةً أولئك الذين يحبون الهواء الطلق، فالشواطئ ساحرة، وغروب الشمس هناك "Instagrammable".

وهناك الكثير من فرص المشي لمسافات طويلة أو ركوب الأمواج، ويمكنك الاسترخاء التام والاستمتاع بأشعة الشمس على أحد الشواطئ الرملية العديدة، كما يمكنك استكشاف المدينة الساحرة سيرًا على الأقدام أو المشاركة في واحدة من العديد من الرياضات المائية المتوفرة.

3- سانتوريني، اليونان

واحدة من الجزر اليونانية الأكثر شعبية بل والأجمل. ستجد فيها منحدرات متعددة الألوان ومبان بيضاء اللون وشواطئ رملية رائعة وغروب شمس لا يُنسى.

البيئة الخلابة للجزيرة، الواقعة في بحر إيجه، تجعلها جذابة لحفلات الزفاف وقضاء شهر العسل، وتجتذب الوجهة المسافرين من جميع أنحاء العالم.

يمكنك الاستمتاع برحلات القوارب في كالديرا، والمشي والاستمتاع بالمناظر، أو استكشاف المناظر الطبيعية على حافة نيا كاميني. بدلاً من ذلك، يمكنك الاسترخاء في حمام سباحة لا متناهٍ أو على سرير تشمّس في أحد الفنادق الفاخرة بالجزيرة.

4. بورا بورا، بولينيزيا الفرنسية

جزيرة بورا بورا واحدة من أكثر أماكن شهر العسل شهرة وجاذبية في العالم، وتتميز في تصميم المنتجعات الفاخرة للعرسان المتزوجين حديثًا، ما يتيح لهما الشعور بالخصوصية والتدليل.

تقع الجزيرة شمال غرب تاهيتي ، وعلى الرغم من أن السفر إليها يتطلب بعض التخطيط، بمجرد وصولك إلى المطار، يتم الترحيب بك بباقة من الزهور، وتبدأ مغامرتك التي لا تنسى.

5. جزر المالديف

جزيرة أخرى ووجهة شهر عسل شهيرة هي جزر المالديف، واحدة من أكثر المواقع الخلابة في العالم بفضل المياه الصافية والجغرافية الفريدة من نوعها.

عندما يتعلق الأمر بالسكن، سيتم تدليل الأشخاص الذين يقضون شهر العسل في المنتجع أو الفيلا أو الفندق الفاخر، ويمكنك العثور على غرفة أحلامك التي تحيط بها النباتات والمناظر البانورامية للمياه، ما يتيح للأزواج الاستمتاع بوقتهما.

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6. جزر وايت صنداي ، أستراليا

تقع جزر وايت صنداي "The Whitsundays" في قلب Great Barrier Reef، وتضم 74 جزيرة استوائية اجتذبت أشخاصًا من جميع أنحاء العالم.

يقع المقصد قبالة ساحل كوينزلاند، ويوفر فرصة للأزواج ليكونوا في واحدة مع الطبيعة. يمكنك أيضًا الحصول الاستمتاع تحت الماء الموجودة هناك، من السلاحف البحرية إلى الأسماك الغريبة، حتى السباحة أو الغطس أو الاسترخاء على الشواطئ الرملية.

7. ساحل أمالفي، إيطاليا

هناك أماكن قليلة في العالم جميلة مثل ساحل أمالفي في إيطاليا، الذي يعتبر مثالًا رائعًا يطل البحر الأبيض المتوسط.

المنازل هناك بألوان الباستيل، والمناظر خلابة، ليس هذا فقط الذي يجذب الزوار، ولكن أيضًا الجمال الهائل لهذه المنطقة الساحلية والسواحل الرملية.

تم إدراج المنطقة كموقع تراث عالمي باليونسكو، وهي موطن للعديد من المدن الفريدة، بما في ذلك بوسيتانو أو أمالفي أو رافيلو.

فكّر في زيارته في أشهر الخريف أو الربيع. تأكد من حجز رحلتك مقدمًا والتأكد من أن كل شيء مُخطط جيدًا لتجنب خيبة الأمل، لأن العديد من الفنادق والخدمات موسمية.

8. بيج سور، كاليفورنيا

لقد كانت Big Sur بمثابة مصدر إلهام لبعض التصميمات في العالم، وهناك العديد من الأماكن الصغيرة الغريبة التي يجب عليك التوقف عندها أو البقاء فيها. ستسطر لك الزيارة أجمل ذكريات بين الطبيعة بكل أشكالها الرائعة.

9. بالي، اندونيسيا

بالي جزيرة في إندونيسيا مليئة بالجمال الطبيعي. تجعل الشواطئ والطقس الدافئ وجهة جذابة لأولئك الذين يرغبون في الاسترخاء وقضاء بعض الوقت الجيد معًا.

لا يوجد نقص في الفنادق والفيلات والمنتجعات الفاخرة، حيث يمكن للضيوف الاستمتاع بشهر العسل في راحة تامة. ولعل الشيء العظيم في هذه الوجهة هو سعرها المناسب.

10. باريس، فرنسا

إذا كنت ترغب في قضاء بعض الوقت مع شريك حياتك، فما هو المكان الأفضل للقيام بذلك أكثر من باريس؟ وغالبًا ما يشار إليها باسم مدينة الحب، وقد حصلت العاصمة الفرنسية على هذا اللقب.

باريس لديها شوارع غريبة مرصوفة بالحصى، ورائحة لطيفة من الحلويات الطازجة، والهندسة المعمارية الرائعة.

لا يوجد نقص في الثقافة والتاريخ، مع المعالم العالمية الشهيرة والمتاحف الفنية التي يمكن زيارتها.

كما كانت بمثابة وجهة للعديد من الأفلام الرومانسية، بما في ذلك مولان روج، إميلي، وقبل الغروب.

11. موريشيوس

استمتع بالغطس وبمياه الياقوت الهادئة والرمال الناعمة لموريشيوس. جزيرة المحيط الهندي هي موطن لكثير من المنتجعات الفاخرة، ما يجعلها وجهة شهر العسل جذابة.

يمكن القيام بالعديد من الأنشطة في موريشيوس، وهي مصممة لتشجيع الرومانسية؛ يمكنك قضاء يوم في المنتجع الصحي للزوجين، أو ركوب الخيل عند غروب الشمس أو الاسترخاء على الشاطئ.