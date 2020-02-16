7 أخطاء شائعة تفعلها عاملات صالونات التجميل عليكِ معرفتها.. تصيب بالأمراض

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - أسماء مرسي:

عندما تجلس الفتاة في صالون التجميل لاعتماد تسريحة شعر معيّنة أو تقليم أظافرها، فكل ما يهمها عادة أن تكون التسريحة مناسبة وطلاء الأظافر، دون أن تعطي أهمية لاحتمال نقل الأمراض والعدوى إليها بسبب استخدام أدوات صالون التجميل.

بعض الفتيات لا يدركن أن هناك أخطاء لعاملات صالونات التجميل تضر بصحتنا؛ بسبب إهمال النظافة وعدم تعقيم الأدوات المستخدمة التي تسبب انتقال الأمراض، وهي وفق ما ذكر موقع "brightside" الأمريكي.

- استخدام الأدوات كالمقص، المبرد، القصافة، الملقاط أكثر من مرة تساعد على انتشار البكتيريا والالتهابات مثل التهاب الكبد، ضعف المناعة.

- صنفرة الوجه بالكريمات غير معروفة الهوية، من الأخطاء التي تتسبب في تدمير البشرة، ما تؤدي إلى ظهور الحبوب والحساسية في الوجه.

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- من الأشياء الضارة أيضًا، إجراء مناكير وبادكير بطريقة خاطئة، لأنه يجعل الأظافر ضعيفة، من الأفضل قص الأظافر أولا ثم استخدام البادكير.

- استخدام مشط تسريح الشعر من فتاة لأخرى، قد يكون هناك حشرات في الرأس، ما يسبب انتقال العدوى، مثل القمل وتساقط الشعر.

- طلاء الأظافر بمانكير رخيص بها مواد كيمائية، من أكثر الأشياء التي تضر، حيث إن مكوناته تضر بملمس الأظافر.

- حمامات المياه الساخنة للقدمين التي قد تسبب في بعض الأحيان للذين يعانون من الجلد الجاف تشققات وتورم القدمين.

- استخدام منشفة غير مطهّرة ووضعها على البشرة تنقل الأمراض الفطرية.