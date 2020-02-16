4 أبراج مدمنة لمواقع التواصل منها الجوزاء يحرص على تكوين الصداقات

أصبحت مواقع التواصل الاجتماعى المختلفة سواء "فيس بوك" أو تويتر" أو "انستجرام" من وسائل التواصل اليومية في حياتنا، سواء للتحدث مع الأصدقاء أو أحد الأقارب المتواجد في بلد أخرى، أو حتى للتفاعل مع الأخرين من خلال نشر بعض الصور والفيديوهات على الحسابات الخاصة، لكن البعض يقضى وقتا طويلا على هذه المواقع قد تمتد لساعات، وقد أشارتقرير نشر بموقع "yourtango"، إلى أن ذلك قد يعود إلى الصفات الشخصية لبعض الأبراج الفلكية، والتي نتعرف عليها في السطور القادمة.

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برج الجوزاء..عشان اجتماعى درجة أولى

يعتبر من صفات برج الجوزاء أنه اجتماعى يحرص دائماً على تكوين الصداقات سواء في مكان عمله أو دراسته، لذلك يقضون وقت طويل على مواقع التواصل الاجتماعى للتفاعل مع الأخرين، ومشاركتهم بالرأى في مختلف أمورالحياة سواء السياسية أوالإنسانية أوحتى الفنية.

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برج العقرب ..بيراقب فى صمت

يعتبرالغموض والفضول من صفات برج العقرب، لذلك يفضل ان يتخفى بصفحته الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعى، لمتابعة الأخرين في صمت، لمعرفة كل جديد في حياتهم، دون كتابة أي شيء عن حياته الخاصة.



برج الأسد..عشان يبقى نجم السوشيال ميديا

يفضل برج الأسد دائماً أن يكون محط اهتمام الأخرين، لذلك يقضى معظم وقته على مواقع التواصل الاجتماعى، لمشاركة الأخرين بصور السيلفى التي يلتقطها بمختلف الأماكن التي يذهب إليها، كما يحرص على نشر صور للأطعمة باهظة الثمن والأماكن الفاخرة.



برج الميزان..بيراقب الإكس

يفضل برج الميزان متابعة الأخرين عبرمواقع التواصل الاجتماعى، وخاصة الأشخاص الذين أنقطعت علاقتهم به، سواء صديق أو زوج أو حبيب، بغرض التأكد من أن حياته ساءت بعده، كما يطلع أحياناً على تفاعلاته السابقة، ليقارن حياته اليوم بالماضى.

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