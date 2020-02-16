أحبت مراهقا يصغرها بـ 14 عاما.. تعرف على المذيعة الإنجليزية "المنتحرة"

توفيت مساء أمس السبت كارولين فلاك، مقدمة الأخبار الإنجليزية وعارضة الأزياء والمذيعة السابقة لبرنامج الواقع البريطاني "Love Island"، بحسب ما ذكرت (سي إن إن) عبر تويتر.

وتعد "كارولاين" مواليد 1979 هي مذيعة إذاعية وتلفزيونية من إنجلترا، وبدأت حياتها المهنية كممثلة حيثُ شاركت في بطولة فيلم سيلكتا عام 2002، قبل أن تتوجّه لتقديم العديد من البرامج التلفزيونية.

في الفترةِ الممتدّة من عام 2011 وحتى عام 2013 زادت شهرة كارولين فلاك حينما بدأت في تقديمِ برنامج ذا إكس فاكتور، لتحلَّ محل المذيع ديرموت أوليري الذي كان قد قدَّم البرنامج لسنوات عدة.

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تصدرت فلاك في عام 2011 عناوين الصحف عندما كانت تبلغُ من العمر 31 عامًا حينها، ودخلت في علاقةٍ مع هاري ستايلز أحد أعضاء فرقة ون دايركشن الذي كان قد بلغَ السابعة عشرة من عمره حينها.

اتُهمت فلاك في الرابع عشر من ديسمبر 2019 بالاعتداءِ على صديقها لويس بورتون البالغ من العمر 27 عاما، لكن كارولين فلاك نفت كل التهم الموجّهة لها في حينِ قال بورتون إنه لم يكن "ضحيّة" وأصرّ على وصفِ نفسه بـ "الشاهد".

كان من المقرر أن تُحاكم كارولين في الرابع من مارس 2020، بتهمة الاعتداء على صديقها لويس بمصباح داخل منزلهما وهو نائم، وفقًا لـ"سكاي نيوز" عربية.

على صعيدٍ آخرٍ؛ نشرَ بيرتون رسالةً عاطفيةً عن عيد الحب إلى حساب فلاك على موقع إنستجرام وذلك قبل يومٍ واحدٍ من وفاتها، فيما ردت هي بصورة التقطت لها مع كلبها.