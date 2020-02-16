مجموعة The Row لخريف 2020.. من وحي أعمال النحاتة الراحلة بيفرلي بيبر

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - بعد أيام قليلة فقط من وفاة النحاتة الأمريكية الشهيرة "بيفرلي بيبر" في 5 فبراير، احتفت المصممتان آشلي وماري كيت أولسن مؤسستا علامة "The Row" بتراث وأعمال الفنانة الراحلة من خلال مجموعتهما الجديدة لخريف 2020.

ففي العرض، تم تثبيت بعض منحوتاتها الخاصة المصنوعة من الحديد والفولاذ والتراب والحجر داخل مكان العرض، وجمعت القطع بين المواد الذكورية والأشكال الناعمة البسيطة، فكانت النتيجة إطلالات أنيقة للغاية.

كانت الصور الظلية نظيفة بأحجام كبيرة وفضفاضة وقصات هندسية لا تشوبها شائبة، أما لوحة الألوان فاقتصرت على الظلال المحايدة، بما في ذلك البني، والأسود، والرمادي، والبيج، والأبيض، إضافة إلى لمسة من اللون الأزرق الفاتح، والتي لونت بعض القمصان الكلاسيكية، وبني الشوكولاتة الذي لون بنطلونا واسعا و مشدودا من الخصر إلى جانب معطف جلدي طويل.

وكانت قطع الخياطة الراقية جزءا أساسيا في المجموعة، بما في ذلك البدلات الرجالية التي بدى بعضها أكثر تقليدية ورسمية، إلى جانب سترات بدون ياقات عنق وسراويل فضفاضة متعددة الطيات، إلى جانب معاطف الكشمير المصنّعة بشكل جميل ومعاطف الترانش المتدفقة كلها في صور ظلية طويلة وفضفاضة، بالإضافة إلى قطع الحياكة الأساسية خفيفة الوزن، مثل سترات ذات الياقة المدورة وسترات الكارديغان الطويلة ذات الأزرار الأمامية.

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وبرز في التشكيلة معطف مميز بياقة شريطية من نسيج ممزق، كما ظهرت أيضا فساتين التونيك البسيطة المنسقة مع سراويل مطابقة لها.

أما بالنسبة للإكسسوارات فبرزت أوشحة الرأس في ظلال محايدة ارتدتها العارضة على شكل حجاب، إلى جانب حقائب يد التوت الضخمة التي حملتها العارضات على شكل حقيبة كلاتش، أحذية ميول جلدية لامعة، وقفازات اليد الطويلة حتى الكوع.

بطبيعة الحال، معظم القطع كانت بطابع المينيماليست المبسط، وهو الأسلوب نفسه الذي تميل إليه الشقيقتان آشلي وماري كيت أولسن في الواقع، ورغم بساطة تصاميم The Row، إلا أنها مرغوبة للغاية من قبل النساء اللاتي يبحثن عن الأناقة غير المعقدة.

اكتشفي معنا المزيد من القطع من مجموعة أزياء "The Row" لخريف 2020، وشاركينا رأيك بها.