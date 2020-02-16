الامارات | لا تتخلصوا من قشرة العنب.. مادة سحرية للصحة والشباب

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وصفت مجلة «أبوتيكن أومشاو» الألمانية المعنية بالصحة، مادة «ريسفيراترول» بأنها تعد بمثابة سر سحري للصحة والشباب، وذلك بفضل تأثيرها المضاد للأكسدة.
وأوضحت أن تلك المادة تحارب شيخوخة البشرة، وتقي من أمراض القلب وأمراض المناعة الذاتية.
وأشارت المجلة إلى أن المصادر الغذائية للمادة تتمثل في العنب والتوت، لاسيما في القشرة، ولذا نصحت بضرورة الحرص على تناول العنب كاملاً.
كما تعمل «ريسفيراترول» أيضاً على التخفيف من متاعب أمراض الروماتيزم، مثل التهاب المفاصل الروماتويدي، إذ تحد من التورم وتخفف من الألم.
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