محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات: قرّر ضابط في الجيش الروسي طلب يد حبيبته للزواج، بطريقة مدهشة غير تقليدية، عبر استقدام 16 دبابة حديثة من طراز "T-72B3". ووسط الثلوج، اصطفت الدبابات لترسم قلبًا كبيرًا، ثم استقدم الضابط قائد فصيل الدبابات ويدعى دينيس يكازانتسيف، صديقته ألكساندرا معصوبة العين، ليفاجئها ببوكيه ورد، ثم انحنى راكعاً على إحدى ركبتيه، مقدمًا بوكيه الورود، بحسب فيديو نشرته "RT".

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كانت هذه تفاصيل خبر ضابط روسي يطلب يد حبيبته بـ16 دبابة.. "رسم بيهم قلب"| فيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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