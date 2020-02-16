كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 16 فبراير 2020 01:42 مساءً - واحدة من الخامات الأنيقة التي يمكنكِ اعتمادها بموديلات العبايات هي خامة الستان الناعمة، التي تمنحكِ اطلالة أنيقة وكلاسيكية لاسيما مع العبايات السوداء، لهذا اخترنا لكِ اليوم مجموعة موديلات عبايات ستان سوداء لتختاري منها ما يناسبكِ لاطلالة ناعمة.



العبايه المعطف المطرزة بالورود

العبايه المعطف المطرزة بالورود





اختيار العبايه المعطف من التصاميم العصرية لعبايات 2020، خاصًة مع خامة الستان الناعمة، كهذا التصميم من abayat m m لاطلالة كاجوال بلمسة مخملية راقية، مناسبة لكل أجسام الصبايا، مع حزام الخصر الذي يبرز رشاقتكِ.

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العبايه الستان مع الأكمام المطرزة

العبايه الستان مع الأكمام المطرزة





أما هذا الموديل من Al Shams Abayas، فهو مناسب للصبيّة التي تهتم بالتفاصيل، وتميل إلى ارتداء العبايات البسيطة بخامات راقية، مع لمسة راقية للتطريزات على الأكمام من الأورغانزا، لتمنحكِ اطلالة شبابية.

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العبايه المفتوحة من الستان مع الياقة المثلثية

العبايه المفتوحة من الستان مع الياقة المثلثية





في المقابل يمكنكِ اعتماد التصميم المستوحى من أجواء الثمانينيات، كهذا التصميم من fea line ، لاطلالة كلاسيكية تناسب السيدات بعمر الأربعين والثلاثين، نسقيها مع الحجاب باللون الأسود، وكلتش أو شنطة كلاسيكية متوسطة الحجم، وحذاء أسود مدبب من الأمام.

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العبايه السوداء مع أكمام الستان

العبايه السوداء مع أكمام الستان





أما إذا كنتِ تفكرين في لمسة بسيطة من الستان بموديل العبايه، فإليك التصميم من fmb line، مع العبايه المطرزة بلمسات فضية، وأكمام الستان المتدرجة لاطلالة لافتة للأنظار، اعتمديها بمناسبات ما بعد الظهر.



بهذا الألبوم إليكِ موديلات عبايات ستان سوداء لاطلالة ناعمة.