صديق "فاتنة بريطانيا" المنتحرة يبدي ندمه: لا شيء سيعيدك.. قلبي مكسور

"قلبي مكسور، كان بيننا شيئا خاص، الكلام يضيع مني أنا متألم بشدة وأفتقدك، أعرف أنك كنت تشعرين معي بالأمان كما قلتي دائما"، بتلك الكلمات الحزينة، نعى لاعب التنس لويس بورتون، صديقته المذيعة والممثلة البريطانية الشهيرة كارولاين فلاك، بعدما أقدمت على الانتحار أمس، على خلفية خلافات نشبت بينهما، حسبما تداولت بعض الصحف العالمية.

ونشر "بورتون" صورة تجمعه بالمذيعة الراحلة عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" مُعلقًا: "لا أفكر بأي شيء آخر عندما أكون معكِ، ولم يكن مسموحا لي بأن أكون هناك هذه المرة (في إشارة إلى عدم وجوده معها وقت الانتحار)".

وأضاف: "سأكون صوتك يا حبيبتي، أعدك بأن أسأل كل الأسئلة التي أردتي توجيهها وسأحصل على كل الإجابات، لا شيء سيعيدك لكنني سأحاول أن أجعلكِ فخورة كل يوم، أحبك من كل قلبي".

وانتحرت، أمس السبت، مقدمة البرامج الشهيرة عن عمر 40 عاما، بعد يوم من عيد الحب الذي ساده التوتر مع صديقها، وقبل أيام من موعد جلسة محاكمتها بتهمة الاعتداء عليه.

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وعثر على جثة "المذيعة الفاتنة"، في منزلها بالعاصمة لندن، السبت، بعد يوم من محاولة صديقها لاعب التنس لويس بورتون، التواصل معها، حسب "سكاي نيوز".

وكانت قاضية قد أصدرت أمرا يمنع "فلاك"، من التواصل مع صديقها قبل المحاكمة، التي كان من المفترض أن تبدأ جلساتها في الرابع من مارس.

ونشرت عائلة كارولين فلاك، بيانا قالت فيه: "نستطيع أن نؤكد أن كارولين فارقت الحياة اليوم، 15 فبراير. نود أن نطلب من الصحافة أن تحترم خصوصية العائلة في هذا الوقت الصعب، ونسألكم عدم التواصل معنا أو تصويرنا".

وكانت مشكلات "فلاك" مع صديقها لويس بورتون، (27 عاما)، قد تصاعدت في ديسمبر الماضي، بعد أن تم اعتقالها نتيجة اعتدائها عليه بمصباح داخل منزلهما.

وقالت المدعية كيتي ويس، إن الشرطة عثرت على كارولاين وصديقها ملطخين بالدماء، مشيرة إلى أن المذيعة اعتدت عليه خلال نومه، وكسرت كأسا مما تسبب في إصابتها أيضا.

من جانبه، لم يدعم "بورتون" تصريحات المدعية، لكن القاضية منعتها من التواصل معه لحين موعد المحاكمة.

وفي عيد الحب، نشر "بورتون" صورة تجمعه بكارولين، وعلق عليها بالقول: "عيد حب سعيد"، لتقوم هي بنشر صورة لها مع كلب، وذلك قبل يوم من إقدامها على الانتحار.