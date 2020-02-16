نظم فرع المجلس القومي للمرأة بمحافظة الفيوم، لقاءات ميدانية مع بعض الشباب بمركز الفيوم، وذلك على هامش فعاليات "لأني رجل" الذي ينظمه المجلس بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة، وهيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، حتى نهاية الشهر.
جاء ذلك بحضور ليلى طه، مقررة الفرع ومنى عيسى، عضوة الفرع، استهدفت اللقاءات الميدانيه 1000 شخص، بقرى اللاهون، العدوة، كفور النيل، و25 عزبة وكفر.
وتهدف هذه اللقاءات إلى توعية الشباب بأهمية دور المرأة في المجتمع وضرورة مشاركتها في أمور حياتها اليومية ودعمها، وتتضمن الرسائل دعم الرجال والشباب للمرأة في العمل، التعليم، وممارسة الرياضة، المشاركة في الأعمال المنزلية، المشاركة في تربية الأطفال والتعامل مع المرأة في بيئة العمل باحترام، التوعية بأضرار ختان الإناث، وعقوبة التحرش.
كانت هذه تفاصيل خبر "قومي المرأة" ينظم لقاءات ميدانية للشباب على هامش "لأني رجل" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على هن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.