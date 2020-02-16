الامارات | 5 نصائح للتخلص من التعب والخمول في الشتاء

شكرا لقرائتكم خبر عن 5 نصائح للتخلص من التعب والخمول في الشتاء والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يعاني كثيرون من الشعور بالتعب والخمول في فصل الشتاء، وتقدم مجلة «فرويندين» الألمانية خمس نصائح وإرشادات للتغلب على هذا الشعور وزيادة الطاقة:

إيقاف الهاتف ساعة

يتعين على المرء إيقاف الهاتف الذكي لمدة ساعة واحدة على الأقل في اليوم، أو حتى جعله على وضع الطيران، فليس من الضروري أن يكون المرء متاحاً على مدار الساعة، ومن المفيد أيضاً الابتعاد عن وسائل التواصل الاجتماعي لفترة، وخلال هذه الفترة من الانقطاع يمكن الاستمتاع بالمشي في الهواء الطلق، أو الاستماع للموسيقى أو قراءة كتاب.

تمارين الإطالة

تستهلك العضلات المشدودة المزيد من الطاقة، ومع إجراء تمارين إطالة بسيطة يمكن تحسين مرونة العضلات وتقليل هرمون التوتر وتحسين تدفق الدم إلى العضلات.

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ترتيب الأغراض

عندما يكون المرء محاطاً بالفوضى في كل مكان، فقد يؤدي ذلك إلى استهلاك الكثير من طاقة الجسم، ولذلك يُنصح بترتيب أماكن العمل والمعيشة.

المزيد من المغنيسيوم

يتأثر جسم الإنسان - لاسيما النساء - بنقص عنصر المغنيسيوم، الذي يظهر على شكل التعب والعصبية والإرهاق، ولإعادة شحن الخلايا بالطاقة يتعين تناول الأطعمة الغنية بالمغنيسيوم، مثل الخضراوات والمكسرات والبقوليات والأسماك.

ضوء الشمس

من الأمور المهمة خلال فصل الشتاء، التعرض لأشعة الشمس، ولذلك يُنصح بالخروج من المنزل كلما أمكن ذلك، لتجنب نقص فيتامين D، وهو ما ينعكس على القوة وتعزيز الحالة المزاجية للجسم، كما أن بعض الدراسات أثبتت أن ضوء الشمس يخفف من الألم بسبب إنتاج هرمون السيروتونين، الذي يمكن تحويله إلى هرمون النوم الميلاتونين.