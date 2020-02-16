أزياء عصرية مميزة على طريقة مدونة الموضة أوليفيا كولبو

تتميز أوليفيا كولبو Olivia Culpo مدونة الموضة الأميركية الأكثر شهرة، بجمالها الجذاب وقوامها الممشوق، وإطلالاتها المواكبة لأحدث صيحات الموضة، وهذا ما أكسبها شهرة واسعة في العالم، ووصل عدد متابعيها على انستغرام الى 4.5 مليون متابع من جميع أنحاء العالم، واليوم جمعنا بالصور بعض أبرز الاطلالات التي نسقتها أوليفيا من أحدث إصدارات دور الأزياء العالمية، على طريقتها الخاصة التي تجمع بين الأناقة والعصرية، لتستوحي بعض الأفكار المميزة والمواكبة للموضة.

تنسيق كاجوال للسفر اعتمدته أوليفيا كولبو:

اطلالات السفر مهمة جدًّا وتحتاج منّا عيانة خاصة، وهنا تستطيعين أن تستوحي من اطلالة أوليفيا كولبو Olivia Culpo التي اختارت لوك مميزًا جمع بين الراحة والأناقة، وكانت عبارة عن بنطلون قماشي ذي طابع رياضي، نسقت معه سويتر باللون الأسود وجاكيت قصيرًا من اللون نفسه، وأكملت الاطلالة بحذاء كاحل بكعب عريض وشنطة يد كبيرة من الجلد الأسود، ونظارات شمسية أوفر سايز.

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الفستان البليزر على طريقة أوليفيا كولبو:

لوك مواكب لأحدث صيحات الموضة اعتمدته أوليفيا كولبو Olivia Culpo وقد اختارت فيه فستان بليزر قصيرًا باللون الكاميل، محدد الخصر بحزام قماشي، نسقت معه جزمة عالية من الجلد وشنطة يد بتصميم مبتكر، كلاهما باللون البني الغني.

اطلالة شبابية في فستان قصير من الجينز اعتمدتها أوليفيا:

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اطلالة صباحية ذات طابع شبابي نسقتها أوليفيا كولبو Olivia Culpo وقد اختارت فيها فستانًا قصيرًا من الجينز باللون الأزرق الداكن، نسقت معه جزمة عالية من الجلد باللون البيج وحقيبة كتف حملتها بطريقة الـ cross body من لويس فويتون Louis Vuitton، ونظارات شمسية بعدسات مستديرة.

لوك مسائي مميز تألقت به أوليفا كولبو:

في المناسبات المسائية نشاهد أوليفيا كولبو Olivia Culpo في أجمل الاطلالات العصرية المميزة، مثل هذا اللوك الذي اختات فيه فستانًا قصيرًا من قماش الشيفون المطرز بالترتر الفضي البراق، وقد نسقته بأسلوب مميز مع صندل مبتكر بكعب عالٍ وحقيبة كلاتش ناعمة.

أزياء مواكبة للموضة واطلالات عصرية جمعناها لكِ بالصور من أوليفيا كولبو Olivia Culpo شاهديها واستوحي بعض الأفكار المميزة لمختلف المناسبات.

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