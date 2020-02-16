بعد انتحارها.. عشاق "فاتنة بريطانيا" على موعد مع رؤيتها للمرة الأخيرة

حالة من الصدمة انتابت محبي ومتابعي مقدمة البرامج الشهيرة كارولاين فلاك، بعد الإعلان عن انتحارها، إلا أن ذلك لن يمنع ظهورها مجددًا.

ينتظر عشاق "كارولاين"، ظهورها مرة أخيرة عبر شاشة السينما، حيث فيلم "جريد" الذي ستظهر فيه المذيعة والممثلة البريطانية الراحلة.

وفي إعلان الفيلم الذي سيبدأ عرضه في دور السينما البريطانية في 21 فبراير الجاري، تظهر كارولاين كضيفة شرف في الفيلم الذي يلعب بطولته ستيف كوجان وإيسلا فيشر.

يذكر أن مقدمة البرامج الشهيرة انتحرت أمس السبت عن عمر 40 عاما، بعد يوم من عيد الحب الذي ساده التوتر مع صديقها، وقبل أيام من موعد جلسة محاكمتها بتهمة الاعتداء عليه.

وعثر على جثة "المذيعة الفاتنة" في منزلها بالعاصمة لندن، بعد يوم من محاولة صديقها لاعب التنس لويس بورتون التواصل معها.

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كانت قاضية أصدرت أمرا يمنع فلاك من التواصل مع صديقها قبل المحاكمة، التي كان من المفترض أن تبدأ جلساتها في الرابع من مارس، وفقًا لـ "سكاي نيوز عربية".

ونشرت عائلة كارولاين فلاك بيانا قالت فيه: "نستيطع أن نؤكد أن كارولاين فارقت الحياة اليوم، 15 فبراير. نود أن نطلب من الصحافة أن تحترم خصوصية العائلة في هذا الوقت الصعب، ونسألكم عدم التواصل معنا أو تصويرنا".

وكانت مشكلات فلاك مع صديقها (27 عاما) قد تصاعدت في ديسمبر الماضي، بعد أن جرى اعتقالها نتيجة اعتدائها عليه بمصباح داخل منزلهما.

وقالت المدعية كيتي ويس، إن الشرطة عثرت على كارولاين وصديقها ملطخين بالدماء، مشيرة إلى أن المذيعة اعتدت عليه خلال نومه، وكسرت كأسا مما تسبب في إصابتها أيضا.

من جانبه، لم يدعم بورتون تصريحات المدعية، لكن القاضية منعتها من التواصل معه لحين موعد المحاكمة.

وفي عيد الحب، نشر بورتون صورة تجمعه بكارولاين وعلق عليها بالقول: "عيد حب سعيد"، لتقوم هي بنشر صورة لها مع كلب، وذلك قبل يوم من إقدامها على الانتحار.