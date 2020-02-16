تصاب بعض السيدات في أثناء فترة الحمل ببعض المشاكل والأعراض التي قد تستمر لفترات متفاوتة ولكنها غير خطيرة، مثل الغثيان الصباحي، القيء، الشعور بحرقة المعدة، وهي من المشاكل الشائعة خلال أشهر الحمل.
وترجع مشكلة حرقة المعدة إلى سببين رئيسيين الأول التغيرات الهرمونية، الضغط الذي يسببه تمدد الرحم، وتوجد بعض العلاجات التي تساعد في التخلص من حرقة المعدة منها كما ذكرها موقع "health line".
- تقليل حجم الوجبات، وزيادة عددها.
- تناول العشاء مبكراً بنحو 3 ساعات قبل النوم.
- ارتداء ملابس مريحة وخاصة في أثناء النوم.
- تفادي النوم مباشرة بعد تناول الطعام أو الوجبات الخفيفة.
- استخدام وسادتين في أثناء النوم لرفع مستوى الرأس لأعلى قليلاً.
- الابتعاد عن التدخين السلبي.
كانت هذه تفاصيل خبر بينها تفادي النوم بعد تناول العشاء.. طرق علاج حرقة المعدة خلال الحمل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على هن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.