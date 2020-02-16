بينها تفادي النوم بعد تناول العشاء.. طرق علاج حرقة المعدة خلال الحمل

تصاب بعض السيدات في أثناء فترة الحمل ببعض المشاكل والأعراض التي قد تستمر لفترات متفاوتة ولكنها غير خطيرة، مثل الغثيان الصباحي، القيء، الشعور بحرقة المعدة، وهي من المشاكل الشائعة خلال أشهر الحمل.

وترجع مشكلة حرقة المعدة إلى سببين رئيسيين الأول التغيرات الهرمونية، الضغط الذي يسببه تمدد الرحم، وتوجد بعض العلاجات التي تساعد في التخلص من حرقة المعدة منها كما ذكرها موقع "health line".