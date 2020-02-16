زوجان اشتريا ثمرة فلفل .. ثم اكتشفا "صدمة كبرى" داخلها

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات:

عثر زوجان كنديان على مفاجأة غريبة داخل ثمرة فلفل خضراء، اشترياها من أحد متاجر البقالة.

قد لا يبدو الأمر غريباً بوجود حشرات صغيرة داخل بعض أنواع الخضار والفاكهة، لكن الغريب حقاً هو وجود كائن بحجم ضفدع حي داخل حبة فلفل قشرتها سليمة، ولا توجد بها أي فتحات، حسبما جاء في موقع "سكاي نيوز".

فحسب وسائل إعلام محلية عثر الزوجان، نيكول غانيون وجيرارد بلاكبيرن، المقيمان في مدينة ساجويني بإقليم كيبيك على ضفدع أخضر حي داخل ثمرة من الفلفل، كانت بحسب كلامهما سليمة حين قاما بشرائها، ولا يوجد بها أي ثقوب.

ووفقا لما نقلت صحيفة "ديلي ميل" فإن ذلك الضفدع الذي يعتقد أنه من فصيلة ضفادع الشجر لم يصب بأي أذى خلال تقطيع الزوجين لثمرة الفلفل بسكين المطبخ، قبل أن يسارعا بالثمرة إلى متجر البقالة، الذي أبلغ الهيئات المختصة في وزارة الزراعة بإقليم الكيبيك.

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وعلى الفور قام مختصون في الوكالة الكندية لفحص الأغذية بقتل وتشريح الضفدع في محاولة لفك خيوط اللغز ومعرفة كيف انتهى المآل بحيوان برمائي داخل ثمرة رقيقة القشرة، دون أن يكون بها حتى لو ثقب صغير، وهل هذا الحيوان جاء بالأساس من هندوراس مكان المنتج الأصلي، أم أنه كان بالأساس في كندا، حيث تعيش أيضا أنواع من ضفادع الشجر.

فرضيات متعددة

وحتى الآن تعددت الفرضيات بشأن هذه الحادثة الغامضة، فربما تكون بيضة وضعتها أنثى ضفدع داخل زهرة قبل أن تنمو بشكل كامل وتتحول إلى ثمرة فلفل، ولكن نمو الضفدع في هذه الحالة سيكون أسرع من نمو الثمرة، مما يجعل الأمر صعب القبول من الناحية النظرية.

لكن سكرتيرة جمعية الأعشاب الكندية، الباحثة أماندا بينيت ترى أنه في حال وجود حرارة منخفضة بسبب التبريد فإن معدل الأيض سينخفض عند الحيوانات ذوات الدم البارد، ومنها الضفادع، مما يجعلها بشكل عام تعيش لفترة طويلة دون طعام، وربما هذه يفسر أن ذلك الضفدع استطاع أن يبقى دون طعام لفترة طويلة، عندما كان شرغوفا، قبل أن ينمو ويكبر لاحقا.

ولذلك ربما تكون تلك الثمرة قبل قد وقعت على الأرض وتشكل فيها صدع صغير دخل من خلاله الشرغوف، قبل أن يكتمل نمو الثمرة بسبب الأمطار وانغلاق الثقب من جديد مما جعل الشرغوف رهين محسبه، دون أن يستطيع الخروج، وليدخل في فترة سبات شتوي بسبب ظروف التبريد، قبل أن يشب عن الطوق ويصبح ضفدعا "بالغا" في وقت لاحق.