مش بالسن.. وفاة طفلة عمرها 8 سنوات بمرض الشيخوخة

لقيت طفلة في الثامنة من عمرها مصرعها بسبب الشيخوخة بعد معانتها من مرض وراثي نادر، يدعى متلازمة هاتشينسون جيلفورد بروجيريا بعد الولادة بوقت قصير، حسبما نقلت صحيفة ديلي ميل.

وكانت تعاني الطفلة آنا ساكيدون في أوكرانيا من متلازمة بروجيريا، وهي التي تصيب مولود واحد من كل 20 مليون، وعدد المصابين به في العالم لا يتجاوز 160 شخص.

وقال رئيس مؤسسة المتطوعين الأوكرانيين التي دعمت العلاج الطبي لآنا ساكيدون أن حلمها الوحيد كان هو أن تكتشف في يوم من الأيام أن تشخيص الأطباء كان خاطئاً.

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وحسب الصحيفة، بالنسبة للأطفال الذين يعانون من تشخيص بروجيريا، تساوي سنة واحدة ثماني إلى عشر سنوات، لذلك كان عمرها الحقيقي بين 70 و80 سنة حيث شاخت أجهزتها الداخلية ونظام جسمها بشكل مبكر فيما نمت عظامها ببطء.

يشار إلى أن الطفلة وصلت إلى عيد ميلادها الثامن في الشهر الماضي ولكن وزنها كان أقل من 8 كيلو جرام فيما عانت آنا من مشاكل صحية كثير.

وتشير الصحيفة إلى أن هؤلاء المرضى يموتون عادة من السكتات الدماغية إلا أن الطفلة تعرضت لعدة سكتات دماغية وشلل في أطرافها، وأثر ذلك على حركة ذراعيها وساقيها.