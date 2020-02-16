عشاق "فاتنة بريطانيا" ينتظرون ظهورها الأخير على الشاشة رغم انتحارها

بعد الأنباء الصادمة عن انتحار كارولين فلاك، ينتظر محبو السينما بشغف فيلم "جريد"، الذي ستظهر فيه المذيعة والممثلة البريطانية الشهيرة على الشاشة للمرة الأخيرة.

وفي إعلان الفيلم، الذي سيبدأ عرضه في دور السينما البريطانية في 21 فبراير الجاري، تظهر كارولين، كضيفة شرف في الفيلم الذي يلعب بطولته ستيف كوجان وإيسلا فيشر.

وانتحرت، أمس السبت، مقدمة البرامج الشهيرة عن عمر 40 عاما، بعد يوم من عيد الحب الذي ساده التوتر مع صديقها، وقبل أيام من موعد جلسة محاكمتها بتهمة الاعتداء عليه.

وعثر على جثة "المذيعة الفاتنة"، في منزلها بالعاصمة لندن، السبت، بعد يوم من محاولة صديقها لاعب التنس لويس بورتون، التواصل معها، حسب "سكاي نيوز".

وكانت قاضية قد أصدرت أمرا يمنع "فلاك"، من التواصل مع صديقها قبل المحاكمة، التي كان من المفترض أن تبدأ جلساتها في الرابع من مارس.

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ونشرت عائلة كارولين فلاك، بيانا قالت فيه: "نستطيع أن نؤكد أن كارولين فارقت الحياة اليوم، 15 فبراير. نود أن نطلب من الصحافة أن تحترم خصوصية العائلة في هذا الوقت الصعب، ونسألكم عدم التواصل معنا أو تصويرنا".

وكانت مشكلات "فلاك" مع صديقها لويس بورتون، (27 عاما)، قد تصاعدت في ديسمبر الماضي، بعد أن تم اعتقالها نتيجة اعتدائها عليه بمصباح داخل منزلهما.

وقالت المدعية كيتي ويس، إن الشرطة عثرت على كارولاين وصديقها ملطخين بالدماء، مشيرة إلى أن المذيعة اعتدت عليه خلال نومه، وكسرت كأسا مما تسبب في إصابتها أيضا.

من جانبه، لم يدعم "بورتون" تصريحات المدعية، لكن القاضية منعتها من التواصل معه لحين موعد المحاكمة.

وفي عيد الحب، نشر "بورتون" صورة تجمعه بكارولين، وعلق عليها بالقول: "عيد حب سعيد"، لتقوم هي بنشر صورة لها مع كلب، وذلك قبل يوم من إقدامها على الانتحار.