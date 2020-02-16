شابة بعد الخمسين.. تعرف على سر شباب جينيفر أنيستون

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

بلغت الفنانة الأمريكية جينيفر أنيستون الـ51 من عمرها، في 11 فبراير الماضي، ولكنها لازلت تتمتع بشباب وحيوية بارزين، ما جعل الكثيرون يتسآلون عن سر شبابها.

وكشفت الممثلة الشهيرة عن سر شبابها الدائم، من خلال بعض العادات اليومية، بحسب صحيفة التلغراف البريطانية:

1- الملاكمة

تتدرب جينيفر على رياضة الملاكمة لمدة ساعة ونصف يوميًا طيلة أيام الاسبوع.

2- علاج البشرة بالليزر

كشفت جينيفر تعالج بشرتها من الندوب من خلال تقنية الليزر، مؤكدة انه يحافظ على بشرتها، ويحميها من التجاعيد

3- أجهزة اللياقة البدنية

Advertisements

تتدرب جينيفر على جهاز Versaclimbing وهو جهاز لياقة بدنية احترافي حظي بشعبية كبيرة في الآونة الأخيرة، ويعمل على تمرين وبناء العديد من العضلات في الجسم.

4- ساونا الأشعة تحت الحمراء

كشفت أنيستون لمجلة شيم "لدي ساونا تعمل بالأشعة تحت الحمراء، وهي جهاز رائع يعمل على إزالة السموم من الجلد وتجديد الخلايا، وأفعل ذلك بضع مرات في الأسبوع مباشرة بعد ممارسة الرياضة".

5- فن البودوجون

البودوجون (التي تعني "طريق المحارب الروحية" باللغة اليابانية) هي مزيج من اليوغا وفنون الدفاع عن النفس وحركات الحيوانات، وهو التمرين الذي ساعد جينيفر أنيستون على التغلب على انفصالها المؤلم عن زوجها الأول براد بيت في 2005.

6- العلاج بالتبريد

وهو علاج يقال إنه يساعد على تنشيط العضلات، وقالت جينيفر في المقابلة "لقد جربت العلاج بالتبريد مؤخراً عندما كنت أعاني من بعض الإصابات وكنت مندهشة للنتائج".

وأضافت "في البداية تبدو تلك الدقائق الثلاث وكأنها أربع سنوات لكنها ساعدتني حقاً في التعافي من الإصابات في جميع أنحاء جسمي".