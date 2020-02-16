"لابس فستان" وبدقن.. معلومات عن مصفف الشعر جوناثان فان نيس

عاد مصفف الشعر جوناثان فان نيس، إلى إثارة الجدل من جديد، عقب حفل توزيع جوائز الأوسكار 2020، رغم مرور أيام على الحفل، إلا أن صوره تم تداولها بشكل كبير خاصة بين المجموعات الخاصة للفتيات، حيث تسائلن عن جنسه، وهويته.

بتسريحة شعر بسيطة، وفستان غامق "تايبست" مع تاتو على الضهر، لفت مصفف الشعر "فان نيس" الأنظار، بمظهره النسائي، مع احتفاظه بلحيته وشواربه.

ويرصد "هُن"، بعض المعلومات عن جوناثان فان نيس.

من مواليد 28 مارس عام 1987، في مدينة كوينسي الأمريكية.

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يعمل مصفف شعر أمريكي وخبير موضة.

شارك في سلسلة "Queer Eye" على "Netflix"، وهي سلسلة محاكاة ساخرة للمثليين.

والدته كانت نائب رئيس شركة "Quincy" العالمية للتوظيف.

أعلن أنه مثلي الجنس طيلة حياته.

أكد في العديد من الحوارات الإعلامية أنه بدأ بارتداء الملابس النثوية، ووضع طلاء الأظافر، والكعب وتصفيف شعره منذ نضجه.

أوضح من قبل أنه عانى كثيرا من التنمر والسخرية بسبب مظهره وميوله.

لديه أكثر من 4 ملايين متابع على الإنستجرام.