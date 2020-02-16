منها خل التفاح والصبار .. 5 مواد طبيعية تعيد نمو الشعر

تلعب بعض العوامل إلى جانب العوامل الوراثية، دورًا في تساقط الشعر، منها التوتر والتقدم في العمر وعدم توازن الهرمونات، ويمكن الحد من هذه التأثيرات الضارة عن طريق بعض المغذيات الطبيعية التي تساعد في الحفاظ على الشعر من التساقط منها كما ذكرها موقع "health line"

عصير البصل

يحتوي عصير البصل على مغذيات تزيد طبقة "الكولاجين" تحت فروة الرأس، وتعزز تدفق الدم إلى بصيلات الشعر، فقط ضعيه لبضع دقائق ودلّكي به الرأس.

الصبار

من أفضل المغذيات لفروة الرأس وتحفيز نمو الشعر.

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خل التفاح

يساعد خل التفاح على منع تساقط الشعر، إذا لاحظتِ بدء الصلع في مناطق معينة وتخشي تمدده، ضعي خل التفاح المخفّف بالماء على فروة الرأس ودلكيها به، لأنه يساعد على فتح بصيلات الشعر المسدودة.

حليب جوز الهند

من أفضل المغذيات للشعر، دلّكي به فروة الرأس، ثم اغسلي شعرك بعد 30 دقيقة.

الثوم المهروس

دلّكي فروة الرأس بالثوم المهروس مرتين أسبوعياً لمدة 8 إلى 10 أسابيع، لتحفيز نمو الشعر في مناطق التساقط.