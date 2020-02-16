حادث "الغردقة" ليس الأول.. وقائع هتك عرض أطفال على يد "محفظي قرآن"

لم يراعي حرمة كتاب الله والمهمة التي كان يسير على خطاها في تحفيظ الصغار آياته، فانحرف عن الطريق وسار تجاه رغباته الشيطانية، إذ مارس إمام مسجد، الشذوذ الجنسي مع طفل، داخل غرفته، مستخدمًا السلاح لتطويع الطفل تجاه ما أراده.

الواقعة شهدتها مدينة الغردقة، حينما اتهم والد الطفل، إمام المسجد، وهو في العقد الرابع من عمره، بتهديده ابنه وممارسة الشذوذ الجنسي معه، فحرر المحضر بقسم ثاني في الغردقة تحت رقم (2046) جنح ثان الغردقة.

تمكنت قوة من مباحث قسم شرطة ثان الغردقة، برئاسة المقدم إسلام مقبل، من ضبط المتهم وعرضه على النيابة العامة لمباشرة التحقيق، التي قررت استمرار حبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.

الواقعة لم تكن الأولى من نوعها، فحوادث عدة كانت ضحيتها فتيات وأطفال تعرضوا لهتك عرض على أيدي بعض "محفظي القرآن الكريم"، ويرصدها "هن"، في هذا التقرير.

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البحيرة

داخل إحدى القرى الصغيرة التابعة لمحافظة البحيرة، تقدم والد طفلة صغيرة ببلاغ اتهم فيه محفظ قرآن يدعى "ياسر" بالتحرش بابنته داخل الحضانة الخاصة التي تذهب إليها.

وبالفعل انتقل ضباط مركز شرطة إلى مقر الحضانة، بينما فر الشيخ هاربًا، وحُرر محضر برقم (978 لسنة 2016) إداري المحمودية.

دمياط

في الأول من شهر سبتمبر لعام 2015، أصدرت المحكمة التأديبية بدمياط، أمرا إحالة محفظ قرآن بمعهد الركابية الابتدائي الأزهري، بعدما ثبتت التهمة ضده بهتك عرض طفلة تدعى "ح.م"، وهي طالبة في الصف الرابع الابتدائي، داخل إحدى فصول المعهد الأزهري.

الإسكندرية

حالة من الغضب انتابت أهالي عزبة الشامي بالإسكندرية، دفعتهم للاعتداء بالضرب على محفظ قرآن وخطيب مسجد، هتك عرض طفل عمره 7 أعوام، كان يذهب إليه لحفظ القرآن على يديه.

وكان مساعد وزير الداخلية لأمن الإسكندرية، قد تلقى بلاغا يفيد بأن "هاشم" صاحب الـ40 عامًا، يتهم إمام وخطيب مسجد يدعى "إبراهيم"، بأنه هتك عرض طفله "أحمد" أثتاء وجوده بالمسجد، لتلقي دروس تحفيظ القرآن.