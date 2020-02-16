يفضل تقديم العصائر بطريقة مبهجة ومختلفة، إليك بعض الطرق التي تساعدك على تقديم العصير بطريقة سهلة وبسيطة. أفكار تقديم العصائر تثليج الأكواب الزجاجية يمكنك تحسين مظهر الكوب الزجاجي ببساطة عن طريق تجميده.. يمكن استخدام جوز الهند والشوكولاته للتزيين. Advertisements استخدام الشاليموه تتواجد في مجموعة متنوعة من الألوان والأشكال. قشر أو بشر الفاكهة باستخدام مقشرة الخضروات حيث يمكنك قطع حوالي 6 سم من الحمضيات ووضعها في كوكتيل العصير . كما يمكنك أيضًا تقشير القشرة الخارجية لأي نوع من الفاكهة وتعليقها على حافة الزجاج.

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