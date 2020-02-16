النادي الأهلي يستقبل وفدا للكشف المبكر عن سرطان الثدي

استقبل النادي الأهلي بمقر الجزيرة، وفدا من وزارة الصحة، لتفقد الحملة الرئاسية للكشف المبكر عن سرطان الثدي، والقيام بجولة داخل النادي، انطلاقا من إيمان النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، بأن صحة الأسرة من صحة المرأة.

كان في استقبال الوفد خالد مرسي مدير مقر النادي بالجزيرة، وضم الوفد وزارة الصحة الدكتورة سارة طارق إبراهيم مساعد المدير التنفيذي للبرنامج الرئاسي، والدكتورة دعاء الشريف مدير إدارة الرعاية الأساسية، والدكتور عبد الرحمن الزيني مدير مكتب الدعم الفنى، والدكتورة أمانى أحمد مدير إدارة مكافحة العدوى، وأبدى أعضاء الوفد سعادتهم البالغة بتواجدهم داخل النادي، وأشادوا بمنشآت مقر الجزيرة خاصة دولاب البطولات وقاعة مجلس الإدارة والمبنى الاجتماعي، وأكدوا أن الأهلي منظومة متكاملة وسبّاق دائما فى جميع خطواته.

وهذه هي الزيارة الثانية للقائمين على الحملة حيث كانت الزيارة الأولى لفرع النادي الأهلي بمدينة نصر، وكان في استقبال الوفد العميد أحمد النحاس نائب مدير فرع مدينة نصر، ووليد مبروك رئيس اللجنة العليا للجان، وحرص العميد أحمد النحاس على تكريم أعضاء الوفد ومنحهم درع النادي وقام أعضاء الوفد بالتقاط الصور التذكارية بالنادي، وأبدى أعضاء الوفد سعادتهم البالغة بتواجدهم داخل النادي، وأشادوا بمنشآت فرع مدينة نصر خاصة منطقة المطاعم "فود كورت"، وأكدوا أنها تمثل طفرة إنشائية، وأن الأهلي منظومة متكاملة وسباق دائما فى جميع خطواته.

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وشارك في تنسيق هذه الحملة عدد من عضوات لجنة المرأة بالنادي الأهلي وهن: سهام سيد مقرر لجنة المرأة، ورنا بدر الدين سكرتير اللجنة، وأمل أحمد إبراهيم، ورشا محمود ناجى ورباب نصر وسمر عادل ونسمة حسن عضوات اللجنة.

وأشاد أعضاء وفد وزارة الصحة والبرنامج الرئاسي لصحة المرأة بالمجهودات المبذولة في النادي الأهلي للكشف المبكر عن سرطان الثدي وعلاج السيدات، وأكدوا أن العمل يسير بشكل جيد للغاية، وتوجهوا بالشكر لإدارة النادي الأهلي على تقديمها كل الدعم لإنجاح مهمة الحملة الرئاسية.

وتشمل الحملة التوعية لسرطان الثدي عن الفحص الذاتي للعضوة البالغة 18 سنة أو أكثر، إضافة إلى التوعية والفحص الإكلينيكي للعضوة البالغة 39 سنة أو أكثر ليس لديها عامل خطورة أو وراثة، أو من سن 35 إلى 39 سنة لديها عامل خطورة أو وراثة ومن المقرر أن تنتقل الحملة إلى فرع النادي الأهلي بالشيخ زايد مع بدء حملة الكشف المبكر عن سرطان الثدي بمحافظة الجيزة.