في حالة الإصابة بكورونا.. احتياطات صحية عليك اتباعها

ظهرت في مصر أول حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، وهناك بعض الخطوات للمساعدة في منع انتشار فيروس "2019-nCoV" المعروف بكورونا الجديد.

ووضع مركز السيطرة على الأمراض والوقاية الأمريكي، مجموعة من الخطوات منها.

البقاء بالمنزل باستثناء الرعاية الطبية

يجب عليك تقليل الأنشطة خارج منزلك، باستثناء الحصول على الرعاية الطبية.

لا تذهب إلى العمل أو المدرسة أو المناطق العامة.

لا تستخدم المواصلات العامة أو سيارات الأجرة.

افصل نفسك عن الآخرين في منزلك

قدر الإمكان، يجب عليك البقاء في غرفة واحدة وبعيدًا عن الأشخاص الآخرين في منزلك، أيضا، يجب عليك استخدام حمام منفصل، إذا كان ذلك متاحا.

اتصل قبل زيارة الطبيب

إذا كان لديك موعدا طبيا، فاتصل وأخبرهم أن لديك أو قد يكون لديك كورونا. سيساعد ذلك مكتب مقدم الرعاية الصحية على اتخاذ خطوات لمنع الآخرين من الإصابة أو التعرض للعدوى.

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ارتدي قناع الوجه

يجب عليك ارتداء قناع الوجه عندما تكون مع أشخاص آخرين، وقبل الدخول إلى مكتب مقدم الرعاية الصحية.

إذا لم تكن قادرًا على ارتداء قناع للوجه، فلن يتمكن الأشخاص الذين يعيشون معك من البقاء في نفس الغرفة، كما يجب عليهم ارتداء قناعا للوجه إذا دخلوا غرفتك.

استخدم المناديل

غط فمك وأنفك بمنديل عند السعال أو العطس، والقي بالمناديل المستخدمة في سلة مهملات.

نظف يديك

اغسل يديك كثيرًا بالماء والصابون لمدة 20 ثانية على الأقل.

إذا لم يكن الصابون والماء متوفرين، فقم بتنظيف يديك بمطهر لليدين يحتوي على نسبة كحول 60٪ على الأقل.

يجب استخدام الصابون والماء إذا كانت الأيدي متسخة بشكل واضح. وتجنب لمس عينيك وأنفك وفمك بأيدٍ غير مغسولة.

تجنب مشاركة الأدوات المنزلية الشخصية

يجب ألا تشارك الأطباق أو أكواب الشرب أو الأواني أو أدوات تناول الطعام أو المناشف أو الفراش مع أشخاص آخرين في منزلك، وبعد استخدامها، يجب غسلها جيدًا بالماء والصابون.

راقب الأعراض

ابحث عن رعاية طبية فورية إذا كان مرضك يزداد سوءًا (على سبيل المثال، ضيق التنفس أو صعوبة التنفس)، وضع قناع الوجه قبل دخول المرفق.

العزلة المنزلية

يجب أن يظل المرضى المصابون بعدوى مؤكدة بـ "2019-nCoV" تحت احتياطات العزل المنزلي، حتى يُعتقد أن خطر انتقال العدوى الثانوي للآخرين منخفض.

يجب اتخاذ قرار وقف احتياطات العزل المنزلي على أساس كل حالة على حدا، بالتشاور مع مقدمي الرعاية الصحية وإدارات الصحة الحكومية والمحلية.