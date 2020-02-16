بعد انتحار شاب بسبب زواج والدته.. طرق تأهيل الأبناء بعد طلاق الوالدين

قرر شاب لم يتجاوز عمره الـ 18 عامًا، الانتحار وذلك بمدينة عزبة البرج بمحافظة دمياط، بعد مروره بظروف نفسية قاسية بسبب زواج والدته بعد انفصالها عن والده.

أوضح محمد هاني، استشاري الطب النفسي والعلاقات الآسرية، عن كيفية تأهيل الأبناء عند انفصال الوالدين، عن طريق الاحتواء النفسي للأبناء وأن يكون الآباء على علاقة قوية بأبنائهم، ويعمل ذلك على تقريب المسافات بينهم.

وتابع "هاني"، أثناء حديثه لـ"هُن"، أنه عند إقدام الأم على الزواج للمرة الثانية يجب عليها اختيار الزوج المناسب الذي يستطيع التعامل مع أبنائها للحفاظ على نفسيتهم.

Advertisements

وأكد الاستشاري النفسي، أنه يجب على الآباء احتواء الأبناء بعد الانفصال، وأن يحافظ الآباء على الاحترام المتبادل بينهم ما يساعد على استقرار الأبناء نفسيا، مرجعا أسباب إقدام الشاب على الانتحار، إلى التراكمات النفسية التي كان يعاني منها حتى وصلت إلى الانفجار والانتحار.

كان شاب عمره 18 عامًا، أقدم على الانتحار شنقا داخل منزله بمدينة عزبة البرج بمحافظة دمياط، لمروره بظروف نفسية سيئة بعد زواج والدته وانفصالها عن والده خلال الآونة الأخيرة.

وانتقلت قوات مباحث مركز دمياط، برئاسة المقدم محمد معوض، إلى موقع الحادث، للتحقيق في ظروف الواقعة وملابساتها.