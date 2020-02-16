"أعظم هدية".. عمرو دياب يتحدث على الهواء عن علاقته بـ"دينا الشربيني"

مفاجأة كبيرة لجمهوره فجرها الهضبة، عمرو دياب، مساء أمس، عقب توجيه رسالة مباشرة للفنانة دينا الشربيني، بعد العديد من الأحاديث التي طالت علاقتهما خلال الفترات الماضية، خلال الاحتفال بعيد الحُب وبصدور ألبومه الأخير "سهران".

ونشر الهضبة عبر حسابه الشخصي على "الإنستجرام" صورة تجمعه بالأخيرة، مُعلقًا عليها: "هابي فالانتين داي، زي مانتي"، في إشارة منه لأحدث أغانيه (زي مانتي) التي أثارت جدلًا مؤخرًا بين متابعيه.

ولم يمر الكثير لتعود "دينا" بنشر الصورة ذاتها، مُعلقة: "مبروك على أفضل ألبوم مع أسطورتي عمرو دياب، عيد حب سعيد لا ينسى، مبروك يا حبيبي".

أول تعليق مباشر من عمرو دياب في برنامج على دينا الشريبني

واليوم قرر عمرو الإفصاح عن علاقتهما بشكل صريح ولأول مرة في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، حيث تحدث عن "الشربيني" وهدية عيد الحُب.

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وقال الهضبة إن أجمل هدية جاءت له في عيد الحب من الفنانة دينا الشربيني هي أنها جعلته يعمل كويس ويقدم أعمالا جيدة، مؤكدًا أنها أعظم هدية في حياته.

وعن سؤاله عن هديته لها، قال: "اسألها هي بقى".

الثنائي يثيران الجدل بظهورهما

وأثار الفنانان الجدل حول علاقتهما بعد ظهورهما معًا في أكثر من في عِدة مُناسبات مختلفة، حتى لاحقتهما شائعة الزواج منذ أكثر من عامين، وسط إنكارهما للأمر في البداية، على الرغم من تكرار ظهورهما العلني في العديد من الفعاليات الفنية.

حتى أكد "الهضبة" الأمر، عقب ظهور الشربيني معه، في إحدى حفلاته، وهو يغني لها "برج الحوت" أمام الجماهير، الأمر الذي تفاعل معه رواد مواقع التواصل، مشيدين بفعله معها، وإنه لم يخفي حبهما، الأمر الذي جعل علاقتهما محط أنظار الجميع، خاصة متابعينهما، الذين باتوا يركزون كل تصرفاتهم، حتى وإن لم تتعد ثوانِ معدودة.