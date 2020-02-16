قدمت الشيف نجلاء الشرشابي، طريقة عمل كيكة يوسفي، وذلك من خلال برنامجها "على قد الإيد" المذاع على قناة "CBC سفرة"، وهي من أنواع الحلويات التي يمكن تحضيرها في هذه الأجواء. مقادير كيكة يوسفي ​ 2 كوب دقيق نصف كوب زيت 1 كوب سكر 2 بيض 2 ملعقة صغيرة بيكنج بودر نصف كوب عصير يوسفي 2 يوسفي بالقشر الصوص قشر يوسفي شرائح نصف كوب سكر ربع كوب ماء نصف كوب عصير يوسفي Advertisements طريقة عمل كيكة يوسفي​ تجهز صينية بزبدة ودقيق. يسخن الفرن على درجة حرارة 180. تخلط المكونات الجافة معا. يخلط البيض مع السكر والزيت ثم يضاف العصير وقطع اليوسفي وتقلب، ثم يضاف المزيج على المكونات الجافة وتقلب. توضع في الصينية، وتخبز في الفرن حوالي 40 دقيقة. تترك لتبرد تماما. تزين بالصوص وتقدم. الصوص يسخن السكر على النار مع قشر اليوسفي حتى يذوب السكر مع التقليب من حين لآخر. يضاف العصير ويترك على النار حتى الغليان. تترك لتبرد تمامًا.

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