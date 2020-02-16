مشروبات مفيدة للحوامل

يجب على المرأة أن تستبدل المشروبات الروتينية اليومية لها، خلال فترة الحمل، بخيارات أخرى مفيدة أكثر، ورغم تنوع تلك المشروبات إلا أن هناك بعض المشروبات على السيدة الحامل تناولها بشكل أكبر، يستعرضها التقرير التالي بحسب موقع "pregnancy".

اللبن

يوصى دائمًا بشرب الحليب خلال فترة الحمل، لأنه غني بالكالسيوم وفيتامين ب 12 والبروتين الذي يساعد في نمو الجنين بشكل أفضل.

الليمون

كوب بارد من عصير الليمون، مفيد للغاية، حيث يساعد عصير الليمون في منع الغثيان ويزيل السموم من الجسم، مما يساعد على البقاء في مزاج أفضل خلال فترة الحمل.

عصير الجزر

يجب على الحامل أن تشرب عصير الجزر يوميًا، حيث أنه غني بفيتامين C ومضادات الأكسدة التي تساعد في تحسين إنتاج الخلايا.

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الماء

الماء هو أهم مشروب خلال شهور الحمل، حيث يحتوي الجسم على 70% من الماء، و80% من جسم الطفل يتكون من الماء حيث تقل النسبة المئوية مع تقدم العمر.

الماء يطرد السموم من الجسم ويساعد في الحفاظ على الرطوبة طوال الوقت، لذا يجب زيادة شربه أثناء الحمل لأنها تشرب لشخصين.

يساعد الماء أيضًا في علاج تقلب المزاج والغثيان، وهي أعراض شائعة للحمل.

عصير البرتقال

يحتوي عصير البرتقال الطبيعي على البوتاسيوم، والذي يمكن أن يساعد في خفض ضغط الدم المرتفع، وهي حالة قد تكون خطرة عند النساء الحوامل.

الأعشاب الساخنة

يمكن أن تساعد مشروبات الأعشاب الساخنة، على ترطيب الجسم عندما لا ترغب النساء في شرب الماء العادي، بالإضافة إلى ذلك، بها الكثير من الفوائد الصحية.