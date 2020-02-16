كثير من النكهات يمكن طهي البطاطس بها، ولكن يعتبر الكمون هو الأفضل على الإطلاق، حيث يضفي نكهته المميزة عليها، وتقدم البطاطس بالكمون كطبق جانبي على السفرة، أو كمقبلات. المقادير 6 ثمرات بطاطس متوسطة الحجم. ثمرة بصل مفرومة. 4 فصوص ثوم مفرومة. بقدونس مفروم. زيت زيتون. خل. Advertisements كمون. ملح. فلفل أسود. طريقة التحضير تقشر البطاطس وتقطع مكعبات. توضع البطاطس لتسلق في ماء مغلي على النار. تصفى البطاطس بعد السلق وتترك جانبا. يشوح البقدونس والملح والفلفل والثوم والبصل والخل والكمون، في الزيت الزيتون. يوضع الصوص السابق على البطاطس، وتوضع في الثلاجة، لمدة نصف ساعة وتقدم.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر طريقة عمل بطاطس بالكمون لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على هن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.