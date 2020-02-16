محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت – ندى سامي: يتعرض غالبية السيدات الحوامل للكثير من الأعراض المصاحبة للحمل بالإضافة إلى الإصابة ببعض المشكلات الصحية التي يصاحبها آلام متعددة، في قت لا يمكنهم تناول الأدوية والمسكنات خلال فترة الحمل بسبب تأثيرها على الجنين. لقراءة المزيد: 5 مسكنات طبيعية للحوامل للتخلص من الألم (صور).. اضغط هنـــا

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