الامارات | 3700 صقر تحلّق في منافسات «فخر الأجيال» بدبي

شكرا لقرائتكم خبر عن 3700 صقر تحلّق في منافسات «فخر الأجيال» بدبي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وسط مشاركات كبيرة، تواصلت منافسات بطولة فخر الأجيال للصيد بالصقور، التي ينظمها مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، في منطقة الروية بدبي، بمشاركة نخبة من الصقارين الذين استقطبتهم البطولة منذ مطلع الشهر الجاري.

وتوزّعت ألقاب الأشواط الخمسة التي أقيمت في ختام «شاهين المحلي» بين صقارين عدة، فيما تفوق هزاع محمد المحمود، وفريق «إم 7» في منافسات «الطيارة اللاسلكية»، أول من أمس.

من جهته، أكد نائب الرئيس التنفيذي لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث راشد بن مرخان، وجود زيادة لافتة في عدد الصقارين المشاركين، إذ ارتفع إلى أكثر من 700، بعدما كان 500 العام الماضي، مشيراً إلى زيادة أعداد الصقور التي تخطت 3700 في مختلف بطولات الموسم الحالي.

وأضاف أن «هذا الإقبال الكبير تحقق بفضل دعم سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، وتنوّع الأشواط وزيادة عددها، إذ شهدت النسخة الحالية زيادة 300 مركز تتويج بمعدل 34 شوطاً إضافياً، على أن يكون العدد أكثر في العام المقبل».

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واعتبر ابن مرخان، أن جهود فرق العمل لها دور مهم في الإقبال، من خلال توفير جميع مقومات الراحة عبر التسجيل الإلكتروني، وعملية القرعة والتحضيرات من أجل انطلاق الأشواط في وقتها.

من ناحيته، قال مدير إدارة الدعم المؤسسي في المركز محمد عبدالله بن دلموك، إن اللجنة المنظمة لم تتلقَّ أي شكوى في المنافسات، وهو ما يعكس التفاهم والتواصل الدائم مع الصقّارين من أجل إقامة البطولات وفق أعلى المعايير، وبما يحقق الرضا للجميع من أجل تحقيق الغاية السامية؛ وهي تعزيز الموروث الشعبي. وأكد أن المركز فتح المجال عبر بوابته الإلكترونية لتقديم المقترحات ودراستها من أجل تطبيقها في النسخ المقبلة من البطولة.

بينما أعرب محمد جمعة الشامسي، الذي شارك مع فريق «إم 7»، عن سعادته بالعودة للمشاركة في أشواط الطيارة اللاسلكية في البطولة، مشيراً إلى أن هذا النوع من الأشواط يناسب طيور جير شاهين جرناس.

- ألقاب أشواط ختام «شاهين المحلي» توزّعت بين صقارين عدة.