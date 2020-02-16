الامارات | طحنون بن محمد ونهيان وسيف ومنصور وعمر بن زايد يحضرون أفراح العامري

شكرا لقرائتكم خبر عن طحنون بن محمد ونهيان وسيف ومنصور وعمر بن زايد يحضرون أفراح العامري والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حضر سمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة العين، وسمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية، والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، وسمو الشيخ عمر بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية، وسمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي، مساء أمس، حفل الاستقبال الذي أقامه محمد صالح مجرن العامري، بمناسبة زفاف أنجاله: سالم وسعيد وعبدالله إلى كريمتي صالح بخيت طاسة العامري، وإلى كريمة مبارك محمد شعفوري العامري، وذلك في مركز العين للمؤتمرات بمدينة العين.

كما حضر الحفل الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح، والشيخ سلطان بن طحنون آل نهيان، عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، واللواء الركن طيار الشيخ أحمد بن طحنون آل نهيان، رئيس هيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية، واللواء الركن بحري طيار الشيخ سعيد بن حمدان بن محمد آل نهيان، قائد القوات البحرية، والشيخ الدكتور منصور بن طحنون آل نهيان، والشيخ خليفة بن طحنون آل نهيان، مدير تنفيذي مكتب شؤون أسر الشهداء بديوان ولي عهد أبوظبي، والشيخ زايد بن طحنون آل نهيان، والشيخ راشد بن حمدان بن محمد آل نهيان، والشيخ خليفة بن محمد بن خالد آل نهيان، والشيخ محمد بن نهيان بن مبارك آل نهيان، والشيخ سلطان بن محمد بن خالد آل نهيان، وعدد من الشيوخ وكبار المسؤولين.