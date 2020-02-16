الامارات | «كورونا» يلقي بظلاله على أسبوع لندن للموضة

شكرا لقرائتكم خبر عن «كورونا» يلقي بظلاله على أسبوع لندن للموضة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - انطلقت، أول من أمس، فعاليات أسبوع الموضة في لندن، الذي يستمر خمسة أيام ويضم عروضاً لأبرز المصممين العالميين، في ظل انتشار وباء فيروس كورونا المستجد حول العالم.

وسيتضمن أسبوع الموضة الذي ينظم في العاصمة البريطانية أكثر من 60 عرضاً، بما في ذلك لداري «بيربوري» و«تومي هيلفيغر».

لكن فيروس كورونا ألقى بظلاله على هذا التجمع السنوي وأثر فيه سلباً، إذ توقع مجلس الأزياء البريطاني الذي ينظمه أن «ينخفض عدد المشتركين والصحافيين الصينيين بشكل ملحوظ»، نتيجة القيود المفروضة على السفر منعاً لتفشي المرض.

وأعلنت الرئيسة التنفيذية للمجلس كارولين راش، عن شراكتها مع منصة «بيزنيس أوف فاشن تشاينا»، من أجل «ضمان بقاء جماهيرنا على تواصل معنا».