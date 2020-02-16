الامارات | ضابط روسي يطلب يد حبيبته محاطاً بدبابات

شكرا لقرائتكم خبر عن ضابط روسي يطلب يد حبيبته محاطاً بدبابات والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - طلب ضابط روسي حبيبته للزواج لمناسبة عيد الحب، محاطاً بدبابات قتالية نظمها على «شكل قلب».

ففي مشاهد بثتها وزارة الدفاع الروسية تظهر 16 دبابة من طراز «تي-72بي 3»، وهي تُشكل قلباً وسط الثلوج في قاعدة ألابينو العسكرية قرب موسكو.

ويظهر الضابط دنيس كاسزانتزيف وهو يمسك يد حبيبته ألكسندرا كوبيتوفا، وقد عصب عينيها ويقتادها إلى وسط القلب الذي تشكله الدبابات، على ما جاء في مشاهد بثها تلفزيون الجيش الروسي «زفيزدا».

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وانحنى الضابط بعد ذلك ليطلب يدها حاملاً باقة من الورد الأحمر.

وقال متوجهاً إلى كوبيتوفا «نحن معاً منذ فترة طويلة جداً وتجاوزنا الكثير من الصعاب بسبب المسافة التي تفصل بيننا أحياناً. تزوجيني!»، وقد وافقت حبيبته بإيماءة رأس قبل أن يضع خاتم الخطبة في إصبعها.

وقالت الشابة لمحطة الجيش: «لا أدرك حتى الآن ما حصل. كان ذلك غير متوقع بتاتاً!».

وقال مراسل المحطة «لم يسبق لأحد أن شهد طلب زواج بهذا الشكل».