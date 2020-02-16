الامارات | الشارقة ضيف شرف «بولونيا الدولي لكتب الطفل»

شكرا لقرائتكم خبر عن الشارقة ضيف شرف «بولونيا الدولي لكتب الطفل» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تحتفي مدينة بولونيا الإيطالية بإمارة الشارقة، ضيف شرف على فعاليات الدورة المقبلة من معرض بولونيا الدولي لكتب الأطفال 2020، الذي يُقام خلال الفترة الممتدة من 30 مارس حتى 2 أبريل المقبلين في مدينة بولونيا الإيطالية.

وتتحضر الإمارة للمشاركة في الحدث الأبرز على مستوى أدب الطفل في العالم، ببرنامج فعاليات شامل يتضمن جلسات حوارية، وأنشطة تفاعلية، وعروضاً فنية وتراثية، تقدّم التجربة الثقافية الإمارتية والعربية على صعيد الكتب الموجهة للصغار واليافعين.

جاء ذلك، خلال مؤتمر صحافي نظمته إدارة المعرض في مدينة ميلان الإيطالية، استعرضت خلالها مدير المعارض والمهرجانات في هيئة الشارقة للكتاب خولة المجيني، برنامج الشارقة في المعرض، بحضور المدير التنفيذي لـ«معرض بولونيا الدولي لكتب الأطفال» أنتونيو بوتسونيه، ومديرة معرض بولونيا الدولي لكتب الأطفال إيلينا بازولي، ومدير جمعية الناشرين الإيطاليين ألفييري لورنسون.

وأكدت المجيني أن البرنامج يحفل بالأنشطة والفعاليات المتنوعة، التي يقدمها فريق متكامل يضم أكثر من 20 كاتباً ورساماً وقاصّاً وناشراً من الإمارات والعالم العربي، موضحة أن هيئة الشارقة للكتاب تنظم برنامج الشارقة ضيف شرف المعرض بالتعاون مع نخبة من الهيئات والمؤسسات الثقافية لتعريف الجماهير الإيطالية والعالمية على التاريخ العريق لالتزام دولة الإمارات بتطوير كتب الأطفال واليافعين. وشدّدت المجيني على أن الشارقة ستعمل، من خلال منصة المعرض على تعزيز التعاون وتبادل الخبرات والتجارب الثقافية بين الرسامين ومؤلفي كتب الأطفال، مشيرة إلى أن التحضيرات للمشاركة في المعرض جارية منذ ما يقارب العام.

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وأشارت المجيني إلى أن الشارقة تنظم خلال مشاركتها في المعرض مجموعة من اللقاءات والجلسات التعريفية الإبداعية للرسامين الإماراتيين والناشرين الإيطاليين، بهدف تعزيز فرص التواصل والتعاون، ودعم الترجمة الأدبية، وفتح أبواب المناقشة والحوار حول أبرز التحديات التي تواجه ترجمة كتب الأطفال.

من جانبها رحبت إيلينا بازولي بإمارة الشارقة ضيف شرف في الدورة القادمة من المعرض، ووصفت هذه المشاركة بأنها «تجسيد لعلاقات الصداقة والتعاون الراسخة مع هيئة الشارقة للكتاب، في ظل تنامي الاهتمام الدولي بالتعرف على تجربة الإمارة الرائدة في مجال أدب ورسوم كتب الأطفال».

وتعرض الشارقة خلال مشاركتها 17 مؤلفاً أدبياً وإبداعياً تم ترجمتها من العربية إلى الإيطالية، وتنظم ست حفلات لتوقيع الكتب، وثلاث جلسات نقاشية تسلط الضوء على أحدث التطورات والمستجدات في مجال أدب الأطفال بدولة الإمارات والعالم العربي.

- 20 كاتباً ورساماً وقاصّاً وناشراً من دولة الإمارات والعالم العربي.

- إيلينا بازولي: «تجسيد للصداقة في ظل تنامي الاهتمام بتجربة الإمارة الرائدة».