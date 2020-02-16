الامارات | الرومانسية تزين «تايمز سكوير» في عيد الحب

شكرا لقرائتكم خبر عن الرومانسية تزين «تايمز سكوير» في عيد الحب والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - طغت مظاهر الرومانسية على ساحة تايمز سكوير في مدينة نيويورك الأميركية، الليلة قبل الماضية، بإقامة احتفال بمناسبة عيد الحب للعام الـ12.

وأقام موقع تنظيم حفلات الزواج «نوت» منصة للزهور، تتيح للمارة شراء باقاتهم المفضلة.

وقالت مايشا ريتش، التي تستعد للزواج للصحافيين: «التقينا ونحن نلعب (كول أوف ديوتي) على شبكة بلاي ستيشن. وقد رآني على الإنترنت في (فيس بوك) بعد ذلك.. وها نحن هنا الآن بعد تسعة أعوام».