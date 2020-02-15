لذيذ وعينك حلوة.. متسابقات "ذا فويس كيدز" يتغزلن في عاصي الحلاني

تغزلت فتاتين من متسابقات برنامج اكتشاف المواهب "TheVoicKids" بالفنان عاصي الحلاني، خلال حلقة اليوم ، وهي بداية مرحلة المواجهات بين أعضاء فرق لجنة التحكيم.

وعقب غناء فتيات فريقه خلال حلقة المواجهة، مدح "الحلاني" الفتيات بإعجاب قائلًا: "انتوا ايه"، لترد عليه إحداهن "لذاذتك إنت يا عاصي"، ليعود "الحلاني" قائلًا:"بحياتي ما شففت أهضم من هيك"، حتى ردت الأخيرة: "عشان عينيك الحلوين".

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الأمر الذي دفع الفنانة نانسي عجرم للضحك قائلة: "بيتغزلوا فيك".

برنامج "ذا فويس كيدز" يُعرض على قناة "إم بي سي مصر" بشكل حصري، ويبدأ بمراحل متعددة منها مرحلة اختبار الصوت، والذي يختاره مجموعة من الفنانين الذين يعملون أيضا على اختيار فريق من الأطفال لكل فرد منهم.

وعرض البرنامج على "إم بي سي مصر"، في نسختين سابقتين، فاز فيهما كل من لين الحاييك، من لبنان، من فريق النجم كاظم الساهر، وحمزة الأبيض، من المغرب، من فريق كاظم الساهر، أيضا.