خبير تغذية: الخرشوف والكركم يساعدان الجسم في التخلص من السموم

كشف الدكتور مجدي نزيه، أستاذ ورئيس وحدة التثقيف الغذائي بالمعهد القومي للتغذية، أهمية الخرشوف والكركم لتنقية الجسم من السموم، قائلا إن الخرشوف اسمه مأخوذ من اللغة الإنجليزية "Artichoke"، والتي بدورها أخذتها من اللغة العربية "أرض الشوك".

وأضاف خلال لقاء ببرنامج "السفيرة عزيزة"، المذاع على فضائية "DMC"، الذي تقدمه الإعلاميتان نهى عبدالعزيز، وسالي شاهين، أن الخرشوف يحتوي على مادة "السيمارين"، وهي أكفأ مطهر ومدعم للكبد، متابعا: "من الشائع تناول الخرشوف مع اللحمة المفرومة والبشاميل، وهي طريقة تحول الخرشوف من نعمة إلى نقمة".

وأشار إلى أن أفضل طريقة لتناول الخرشوف عن طريق الشوربة: "أشيل الجزء اللي فوق وانضفها من النص، واسيب نص الورقة التحتاني وأسلقها، تبقى شوربة وأحط لمونة عليها، للاستفادة منها".

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"نزيه" يكشف ضرر "كبسولات الثوم".. ويؤكد المرمرية من أكفأ مضادات السموم

وأكد أن الكوركم مضاد للالتهابات، والمادة الفاعلة بداخله تسمى "كوركومين"، ولكن لابد من تنشيط هذه المادة عن طريق الفلفل أو الشطة: "أجيب مياه وأضع عليها نصف معلقة كوركم والقليل من الملح والفلفل أو أي مادة حريفة وليمونة"، ويجري تناولها يوميا، موضحا أنها من أكفأ مضادات الأورام.

كما كشف الدكتور فوائد الثوم والمرمرية، قائلا إن الثوم "النيء والطازة" من أكفأ مطهرات الجسم ويخلصها من السموم وأكفأ من مضادات الأورام، موضحا أن المرمرية السيناوية من أكفأ مضادات السموم: "معلقة على كوباية مغلية واشربها".

وعن "كبسولات" الثوم والكوركم، أكد أنه لا يحبذ هذه الفكرة، قائلا: "لقد أثبت الإنسان فشله عندما تدخل في صناعة الله"، ناصحا بتناول الطعام طبيعيا، موضحا أن أفضل كوركم في العالم هو الهندي.