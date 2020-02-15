"إنجز بقى وقول".. منة عرفة توجه رسالة لـ علي غزلان في الفلانتين

لازالت الفنانة الشابة منة عرفة، تتصدر محركات البحث بين الحين والآخر، عقب كل ظهور أو موقف يجمعها بالطبيب واليوتيوبر علي غزلان، خاصة أن هُناك الكثير من الشائعات والأحاديث حول طبيعة علاقتهما، بين الارتباط والصداقة.

وشاركت "منة" عبر خاصية الاستوري في حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صورة من مشهد فيلم "عايز حقي" تجمع بين الفنانين هند صبري، وهاني رمزي.

وعلقت مُشيرة لحساب علي غزلان الرسمي، قائلة: "لما أصحى من النوم وملقكش باعتلي هابي فالنتين".

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وتابعت: "إنجز وقول بقى.. وأنا هعمل نفسي متفاجأة".

علي غزلان ومنة عرفة

يذكر أن الثنائي، البلوجر علي غزلان، والفنانة منة عرفة، أثارا الجدل مؤخرا بعلاقتهما، حيث انتشرت لهما صورا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ما جعل البعض يظن أنهما مرتبطان، كما ظهرت معه منة عرفة، في فيديو في معرض الكتاب وأرسلت له قبلات في الهواء.